Cómo es el Polideportivo Gatica en Villa Domínico, donde se hace el velatorio público del Indio Solari

El Polideportivo José María Gatica , ubicado en Villa Domínico , Avellaneda, será el escenario para el velorio público del Indio Solari , quien murió el viernes pasado en su casa de Parque Leloir a causa de un ACV (Accidente Cerebro Vascular) no traumático . Hace casi 10 años, el propio músico, de 77 años, contó en un recital que padecía el mal de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que lo acompañó en este último tramo de su vida .

Ubicado en el Parque Dominico -o Parque Los Derechos del Trabajador -, es el primer microestadio de la ciudad de Avellaneda que fue reinaugurado en marzo del 2023 por el intendente Jorge Ferraresi .

El edificio cuenta con una superficie cubierta de 1300 metros cuadrados , dividida en una planta baja con una cancha polifuncional de 20 x 40 metros y una nutrida área de servicios como sanitarios, vestuarios y otros espacios multifunción.

Dentro del complejo, que forma parte de un sistema de polideportivos municipales de Avellaneda, se practican disciplinas recreativas como básquet, voley y futsal, entre otras.

Ubicado sobre la avenida Mitre al 5000 , entre las intersecciones de avenida Ramón Franco y Darwín, el José María Gática será testigo, desde las 11, de un evento multitudinario que enluta a toda la comunidad musical del Indio Solari.

El predio se encuentra en el partido de Avellaneda , al sur de la p rovincia de Buenos Aires , en la zona de Villa Domínico. En días hábiles, sin excepcionalidades, el acceso se hace a través de la autopista Buenos Aires - La Plata o el Puente Pueyrredón, para los que vienen desde la Capital Federal.

En esta jornada dominical masiva, algunas líneas de colectivo prestarán un servicio normal , aunque, al llegar a las inmediaciones de la zona, optarán por rutas alternativas debido a la fuerte congestión de tránsito.

Las líneas de colectivo que circulan por las inmediaciones del lugar son: 17, 22, 24, 33, 98, 159, 247, 271, 293 y 570 . A su vez, la estación Villa Domínico, del ferrocarril Roca, es otra opción posible para llegar.

Tras confirmar la sede y el horario del velorio público, los seres queridos del Indio Solari utilizaron sus redes oficiales para informar a sus seguidores los pasos a seguir.

“Su cuerpo estará allí . Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto; por él, por sus afectos, y por todos nosotros . No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar lazos entre nosotros , redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre”, relató el texto, quien llevó un mensaje de paz y conciliador, ante la posibilidad de algún desmán que opaque la ceremonia.

Y, agregó: " Caminaremos y seremos pacientes , mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró”.

La publicación culminó con el tajante mensaje de que el intérprete “no estará para crear nuevas canciones” e imploró con continuar un camino de “responsabilidad” para que la obra de Solari perdure en el tiempo.

Fuente: La Nación