Juicio por Loan: la fiscal explicó cómo será el proceso y reiteró la hipótesis de sustracción

La fiscal de la causa aseguró que el Ministerio Público Fiscal mantiene la esperanza de esclarecer qué sucedió con Loan Peña , el niño desaparecido en Corrientes en 2024, en vísperas del inicio del juicio oral que reúne a 17 acusados y más de 200 testigos.

Durante su paso por Infobae al Regreso , la fiscal Pourcel sostuvo: “Nosotros estamos totalmente seguros de que Loan no se fue solo, como lo hemos dicho. A Loan lo sustrajeron, a Loan se lo llevaron. Loan no desapareció solo” .

La fiscal Pourcel explicó que la instrucción del caso permitió reunir pruebas suficientes para sostener la acusación por la sustracción y el ocultamiento de Loan Peña. “De todas las pruebas que surgen en el expediente, nosotros podemos acreditar que esto sucedió así y que son parte de esta sustracción” , indicó.

En el banquillo estarán 17 personas divididas en dos grupos. Por un lado, la llamada “banda del almuerzo familiar”, compuesta por Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, Victoria Calayava, Carlos Pérez y Walter Maciel, todos imputados por sustraer al menor durante el almuerzo familiar del 13 de junio de 2024.

El resto conforma la “banda del hotel”, presuntos asesores que habrían intentado influenciar testigos desde un hospedaje en la localidad de 9 de Julio.

La fiscalía sostiene que los principales imputados actuaron de manera coordinada para apartar a Loan de la custodia de su padre. “Lo que queremos saber con este juicio, que también esperamos que alguno de estos imputados se quiebre y nos cuente qué pasó con Loan, porque los que saben qué pasó con él son estos siete imputados” , afirmó Pourcel.

El debate oral arranca este martes 16 de junio en la capital de Corrientes, casi exactamente dos años después de la desaparición del niño. Se unificaron las dos grandes causas: la referida a la sustracción y ocultamiento, y la del supuesto encubrimiento y desvío de la investigación. “A partir del día de mañana lo que se va a hacer es empezar a leer las acusaciones tanto de esta parte como de la parte querellante” , detalló Pourcel.

El cronograma prevé la declaración de más de doscientos testigos, incluidos la mamá de Loan, María, su papá José y su hermano Mariano. “Sabemos que este es un debate que no va a durar menos de cinco o seis meses” , anticipó la fiscal. La expectativa del Ministerio Público es obtener una sentencia antes de fin de año, aunque aún persisten múltiples interrogantes sobre el destino del niño.

Pourcel aclaró que tanto la hipótesis de la trata como la de un accidente serán abordadas en el debate, pero subrayó: “Estas personas, estas siete personas, son responsables de la sustracción, del ocultamiento de Loan, de haberlo sacado del ámbito de custodia de su padre y de que se lo llevaron” .

Consultada sobre posibles intereses políticos o económicos que pudieran obstruir el proceso, Pourcel fue tajante: “Nosotros nos versamos en trabajar sobre la prueba que existe en el expediente y no tenemos en cuenta cuestiones políticas ni económicas”. La fiscal reafirmó que el trabajo se centra exclusivamente en el caso y en las pruebas reunidas.

“Este es un caso que ha abarcado mucha información nacional, pero también por lo que implica tener un menor de cinco años, actualmente de siete, Loan hoy tiene siete años, está perdido y tanto nos conmueve como sociedad, como a nosotros también, y es por eso que tenemos un compromiso gigante con la sociedad y las familias” , expresó Pourcel.

Ante la pregunta sobre la esperanza de encontrar a Loan con vida, la fiscal respondió: “Por supuesto que tenemos esperanza de que Loan aparezca, que esté vivo y que vuelva con su familia” .

El juicio por la desaparición de Loan Peña inicia con la incógnita principal aún sin respuesta, pero con el compromiso de la fiscalía de avanzar en el esclarecimiento de uno de los casos más conmovedores de la justicia argentina reciente.

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Fuente: Infobae