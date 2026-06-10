Jorge Sampaoli fue anunciado como nuevo DT de Talleres de Córdoba

Jorge Sampaoli fue anunciado este miércoles como nuevo entrenador de Talleres de Córdoba. La noticia fue confirmada por el club a través de un posteo en la red social X. “Bienvenido Jorge Sampaoli”, versa el posteo.

“Con una reconocida trayectoria internacional, una marcada identidad futbolística y una personalidad capaz de liderar grandes desafíos, Sampaoli llega a Talleres para aportar experiencia, convicción y capacidad de conducción en un momento de máxima exigencia para el fútbol profesional”, destacaron desde la institución.

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Fuente: La Nación