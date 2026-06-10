Home Ads
NACIONALES

Jorge Sampaoli fue anunciado como nuevo DT de Talleres de Córdoba

Redacción CNM junio 10, 2026

Home Ads

Jorge Sampaoli fue anunciado este miércoles como nuevo entrenador de Talleres de Córdoba. La noticia fue confirmada por el club a través de un posteo en la red social X. “Bienvenido Jorge Sampaoli”, versa el posteo.

“Con una reconocida trayectoria internacional, una marcada identidad futbolística y una personalidad capaz de liderar grandes desafíos, Sampaoli llega a Talleres para aportar experiencia, convicción y capacidad de conducción en un momento de máxima exigencia para el fútbol profesional”, destacaron desde la institución.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags