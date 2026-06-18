Javier Milei apuntó contra Florencia Peña tras la falsa noticia del padre de Messi

El presidente Javier Milei apuntó este jueves contra la actriz Florencia Peña, luego de que brindara la falsa noticia de que el padre de Lionel Messi había muerto en el canal de streaming Luzu TV . En un largo posteo en la red social X, la trató de “chimentera de poca monta”.

“Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño”, comenzó su posteo.

Este mediodía durante su programa El show del verano , la actriz había dado por cierto el fallecimiento del padre del astro de la selección argentina, por lo que más tarde se corrigió. Sin embargo, el impacto fue de gran envergadura y la familia Messi debió sacar un comunicado aclarando el estado de salud del familiar.

Milei trató a las declaraciones de Peña de “aberrantes e inescrupulosas” que realizó “sin chequear”. Sin embargo, sostuvo que si la noticia era verdad, habría sido igual de aberrante porque “hacen a la vida privada de un ciudadano”.

El mandatario aprovechó su publicación para apuntar contra la prensa. “Nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano, como si ese hecho implicara no solo que no tienen que chequear la información que reproducen, sino que tampoco deben atenerse a las cuestiones más elementales de decencia humana, moral o respeto por la verdad”, reclamó.

Milei destacó el accionar del canal de streaming y volvió a criticar a los medios de comunicación. El fundador y productor general de Luzu TV , Nicolás Occhiato, comunicó durante la tarde de este jueves que Peña había sido desvinculada junto con todos los responsables involucrados.

“También vale la pena destacar que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de esta chimentera de poca monta, al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto, cosa que no ha sucedido ni una sola vez con los medios de comunicación o periódicos que cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se han cansado de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo, con el amparo de los editores Y/O dueños de medios que los encubren bajo el pretexto de estar haciendo ‘periodismo’”, arremetió.

Y continuó: “Por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres, mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si sólo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado”.

Fue durante el mediodía que la actriz dio la noticia. “No quiero darle una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. Acaba de morir el papá de Messi”, expresó. Según relató más tarde la conductora, la noticia le fue brindada por la producción.

“Fue de golpe. ¿O qué pasó? ¿Qué data hay, Magui?“, consultó. ”Muy duro, en medio del mundial". Una de las productoras le contestó al aire: “No sabemos. Ahí estamos buscando y cuando tengamos más novedades te decimos”.

Unos segundos después, Peña volvió a comentar el tema y sostuvo que era una falsa noticia. “Che, fake, ¿no, Magui?“, preguntó.

“Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter. No está confirmado por ningún medio. Lo aclaramos por las dudas”, dijo.

“Me lo tiraron por acá, yo no estaba mirando. Ojalá que sea fake. Esto está pasando hoy en la comunicación. Ya no entendés qué es real y qué es fake. Pedimos disculpas”, detalló. La productora también pidió disculpas.

Poco después, la familia del Diez compartió un comunicado respecto al estado de salud de Jorge. “La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, publicaron.

Luego, señalaron: “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, indicó la familia Messi. Aclaró además, que “únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge”.

“Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, agregó.

Luego de que se viralizara lo ocurrido en el programa de la actriz, Occhiato realizó una declaración a través de sus redes sociales, donde se mostró indignado por lo sucedido.

“Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”.

Fuente: La Nación