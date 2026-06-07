Irán lanzó misiles contra Israel, que amenazó con responder con “contundencia”

TEL AVIV.- Irán lanzó este domingo un ataque con misiles balísticos contra Israel , en medio de la tensión regional generada por los enfrentamientos entre el Estado israelí y Hezbollah en el sur de Líbano. Las autoridades israelíes informaron que los sistemas de defensa antiaérea interceptaron proyectiles y advirtieron que responderán al ataque. Donald Trump se comunicó con Benjamín Netanyahu para solicitarle que no contraataque.

El lanzamiento de misiles desde Teherán se produjo mientras continúan las negociaciones para intentar consolidar un alto el fuego entre Israel y Líbano, tras meses de enfrentamientos entre el ejército israelí y la organización terrorista Hezbollah.

Irán , principal aliado regional de Hezbollah, había advertido que respondería a los bombardeos israelíes sobre posiciones del grupo en territorio libanés. En ese contexto, el comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, Ali Abdollahi, afirmó que Israel recibirá nuevos “golpes” si mantiene sus operaciones militares, según consignó la agencia de noticias semioficial Fars.

Por su parte, funcionarios israelíes citados por The Times of Israel aseguraron que el gobierno responderá “con contundencia” al ataque . Según el medio local, el primer ministro, Benjamin Netanyahu , convocará una reunión de seguridad para evaluar la situación y definir los próximos pasos.

En redes sociales circularon videos que muestran el paso de los proyectiles y la activación de los sistemas de defensa aérea israelíes. También, en un canal de televisión iraní, se difundieron imágenes de celebraciones en distintos puntos del régimen tras el lanzamiento de los misiles.

Horas antes del ataque del régimen, Israel había bombardeado los suburbios del sur de Beirut a pesar de una solicitud de Estados Unidos de no atacar la capital libanesa. Al menos dos personas murieron y 11 resultaron heridas .

Previamente, Teherán había advertido que una ofensiva sobre Beirut podría provocar una nueva escalada regional. El gobierno iraní insiste en que cualquier acuerdo más amplio en Medio Oriente debe incluir el fin de las hostilidades en Líbano.

Semanas atrás, el presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado un cese de hostilidades en la región tras una escalada de ataques entre Israel e Irán. Desde entonces no se habían reportado enfrentamientos directos entre ambos países.

Fuente: La Nación