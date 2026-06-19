Imputaron a dos integrantes de una banda narco en Rosario por el homicidio de un efectivo policial

En el marco del asesinato del agente de la Policía Federal Rodolfo Manfredi en un tiroteo ocurrido en Rosario abrió una investigación para reconstruir el ataque y este lunes, la PROCUNAR imputó a dos presuntos integrantes de una organización narcocriminal . Se dispuso la prisión preventiva por un año para ambos acusados.

Los fiscales atribuyeron a L.M.M. el homicidio calificado de Manfredi, dos tentativas del mismo delito y su participación en una asociación ilícita, mientras que a M.E.P. le imputaron haber hecho desaparecer rastros y pruebas del ataque. La investigación fue formalizada el lunes por la Procuraduría de Narcocriminalidad, a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, junto con el fiscal federal Matías Scilabra, responsable de la Delegación Regional NEA de PROCUNAR, y el auxiliar fiscal Gonzalo Ruggeri.

La medida fue dispuesta por el juez de garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz, que también fijó en un año el plazo de la investigación. En la misma causa, el Gobierno Nacional ofrece una recompensa de 20 millones de pesos por datos sobre el paradero de Eduardo Rodolfo Muñoz , señalado como líder de la estructura y presunto autor material del crimen.

Los fiscales sostuvieron que se trata de una readecuación de la estructura criminal liderada por Dalmacio “Sapo” Saravia , condenado en enero a 8 años a prisión por narcotráfico , y que el nuevo jefe era quien gestionaba la comercialización de droga, su recepción, acopio y distribución. Para los fiscales, ambos señalados actuaban como lugartenientes de Eduardo Rodolfo Muñoz, quien permanece prófugo.

De acuerdo con la acusación, L.M.M. y M.E.P. cumplían funciones de custodia de los puntos de venta y colaboraban en tareas de acopio y fraccionamiento de estupefacientes . La fiscalía también afirmó que la organización aseguraba el comercio de droga y el control territorial mediante violencia física y amenazas a vecinos.

La imputación sostiene que L.M.M. integró un grupo de al menos 10 personas “ que ocasionó la muerte del policía Manfredi , e intentar dar muerte a los agentes Gómez Villafañe y Ricardo Ariel Barrios Zabala, en virtud de la condición de funcionarios de la PFA”.

Según la reconstrucción basada en testimonios recolectados por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Acusación, los efectivos policiales fueron de civil al pasillo de Gutenberg y 27 de Febrero y allí los presuntos miembros de la banda, los identificaron como policías . Primero hubo una discusión y luego comenzaron los disparos contra los agentes , que alcanzaron a responder con algunos tiros.

En ese momento, según la imputación, L.M.M. y otras personas comenzaron a disparar. La fiscalía atribuyó al acusado tres disparos que impactaron en Manfredi y le causaron la muerte inmediata . Otros dos impactos terminaron hirieron de gravedad a Emilio Gómez Villafañe en el hemitórax izquierdo y en la región inguinal izquierda, por lo que quedó internado en terapia intensiva.

El expediente también indica que, antes de caer heridos, ambos policías repelieron la agresión. En ese intercambio, L.M.M. recibió al menos dos disparos : uno en la región dorsal y otro en la axila izquierda, y fue detenido después de que un familiar lo trasladara al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez , según el Ministerio Público Fiscal.

Según múltiples testimonios, M.E.P. se acercó al cuerpo de Manfredi y retiró el teléfono celular y la pistola reglamentaria del agente , objetos que no fueron hallados. La acusación contra L.M.M. también incluye la tenencia con fines de comercialización de 98 gramos de cocaína y una bolsa con 2,5 gramos de marihuana. Además, se le imputó la tenencia de un revólver calibre 22 corto, una pistola Bersa calibre 22 con cargador colocado y sin numeración, y un revólver calibre 44 Magnum Taurus sin numeración.

Fuente: Infobae