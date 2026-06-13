Horror en Tucumán: hallaron el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto y con un cable alrededor del cuello

Un macabro hallazgo causó conmoción en Tucumán al confirmarse que la Policía provincial encontró el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto que estaba prendido fuego y que la víctima, de 41 años, tenía un cable alrededor del cuello.

La brutal escena ocurrió sobre la calle Francia al 1.100 de la capital tucumana, a pocas cuadras del parque 9 de Julio. Según fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre un auto que estaba prendido fuego y cuando los agentes llegaron al lugar vieron el cuerpo de la mujer en la parte trasera del Fiat Palio. Tras romper uno de los vidrios, abrieron la puerta y vieron el cuerpo de la mujer.

La Policía confirmó que la víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte y era conocida como "Piba" . También señalaron que la mujer estaría en situación de calle desde hace muchos años y solía frecuentar la zona en la que fue hallada muerta. Tenía cuatro hijos de entre 5 y 19 años.

El llamado a la policía y el hallazgo del cuerpo se produjo en la madrugada de este sábado. Además de tener un cable alrededor del cuello, la víctima tenía el cuerpo semidesnudo, según se desprende de la investigación.

Ahora la Justicia intenta determinar si efectivamente la mujer fue asesinada antes del incendio del auto. Por estas horas, una de las hipótesis de los investigadores es que podría tratarse de un femicidio.

Además, trascendió que los investigadores ya tienen en su poder imágenes de una cámara de seguridad de la zona que mostraría a un hombre bajando del auto poco antes de que comenzara el fuego.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I.

Fuente: Clarín