Horario de Uruguay vs. España de este viernes 26 de junio por el Mundial 2026

Uruguay y España protagonizan este viernes uno de los dos partidos de la tercera y última fecha del Grupo H del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, en simultáneo a Cabo Verde vs. Arabia Saudita, en el estadio de Guadalajara con arbitraje del estadounidense Ismail Elfath.

El cotejo se transmite en vivo por TV a través de DSports, Telefé y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El combinado europeo lidera la tabla de posiciones con cuatro puntos producto de un empate con Cabo Verde 0 a 0 y un triunfo sobre Arabia Saudita 4 a 0 y está prácticamente clasificado a 16avos de final porque incluso ubicándose tercero en la zona, avanzaría como uno de los mejores de esa ubicación a excepción de una catástrofe deportiva.

No obstante, necesita ganar para asegurarse el primer lugar y, también, ratificar que el debut con una igualdad fue un accidente y sigue siendo uno de los máximos favoritos al título.

El combinado charrúa, en contrapartida, tiene que sumar si quiere tener posibilidades de seguir compitiendo, luego de dos empates con sabor a poco contra árabes y caboverdianos.

El elenco dirigido por Marcelo Bielsa tiene dos unidades y está segundo por haber convertido un gol más que los africanos (3 contra 2). Si gana, se clasifica a la próxima instancia mientras que ante una igualdad necesitará que el otro cotejo no tenga un ganador y que el empate sea con pocos goles. Ante una caída, se despedirá el certamen más allá de lo ocurra en Houston, algo que el entrenador rosarino ya padeció con la selección argentina en Corea-Japón 2002.

En la previa, el favorito al triunfo es el combinado europeo con una cuota máxima de 1.75 contra 6.10 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los sudamericanos. El empate llega a 3.75.

Ambos encuentros del la última fecha del Grupo H los mira con atención la selección argentina, porque quien termine segundo se enfrentará con ella en 16avos de final. De acuerdo a cómo está la clasificación en la previa, el rival la albiceleste puede ser cualquiera de los cuatro equipos, con más probabilidades para Cabo Verde y Arabia Saudita.

El líder de la zona H, en tanto, chocará en la próxima etapa con el segundo del grupo de la albiceleste (Argelia o Austria) en tanto que si el tercero también avanza, tendrá que enfrentarse con algún líder de las zonas L (Inglaterra, Ghana o Croacia); D (Estados Unidos); B (Suiza), G (Egipto, Irán o Bélgica) o K (Portugal o Colombia).

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Fuente: La Nación