Confirmaron los procesamientos de Tapia, Toviggino y la AFA por evasión de impuestos

La Cámara en lo Penal Económico confirmó este viernes los procesamientos de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Ariel Toviggino , presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), y el procesamiento de la propia entidad en la causa por retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social.

La acusación es por no haber pagado en plazo más de 19.000 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes patronales. La denuncia fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El procesamiento fue confirmado con las firmas de los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Habían sido dictados por el juez federal en lo penal y económico Diego Amarante , que consideró probado que se cometió el delito de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades , en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades .

Tapia está en estos momentos en los Estados Unidos, encabezando la delegación nacional que participa del mundial de fútbol. Viajó con autorización judicial. Toviggino, en cambio, estaría en la Argentina ya que no solicitó autorización para salir del país. Este fallo de la Cámara no modifica, en principio, la situación actual de ninguno de los dos, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

En cuanto al trámite de la causa, con los procesamientos confirmados, el caso contra ambos queda a un paso de ser elevado a juicio oral.

La Cámara confirmó el procesamiento de Toviggino y, sin analizar los recursos, dejó firmes, en paralelo, los procesamientos de Tapia y la AFA. En estos dos casos, los camaristas declararon desiertas las apelaciones porque el abogado defensor pidió la postergación de la audiencia en la que debía sostener su recurso una vez vencida la fecha de celebración de esa audiencia, relataron fuentes judiciales.

En cuanto a Cristian Malaspina y Víctor Blanco (exsecretarios de la AFA), sus procesamientos fueron revocados por prematuros. Lo mismo decidió el tribunal respecto del procesamiento de Gustavo Lorenzo . La Cámara pidió profundizar la investigación sobre ellos.

En tanto agente de retención, la AFA acopia los impuestos correspondientes a los sueldos de sus empleados y cuenta con un plazo de 30 días para girarlos al organismo recaudador.

Según la denuncia original, formulada por ARCA en diciembre, y el criterio del juez Amarante, ese plazo se venció. Es decir que la AFA retuvo impuestos que debió haberle girado al fisco.

Tanto en la denuncia original como en su ampliación, la ARCA acusó a la AFA de incurrir en la retención de tributos y contribuciones a la Seguridad Social, el otro eje de la acusación.

El 7,5% de las entradas que los clubes de futbol venden al público está destinado a una caja de seguridad social de la AFA. De nuevo, la entidad debe girar ese dinero a ARCA dentro de un plazo de 30 días para no incurrir en un delito.

En diversas presentaciones, la AFA y sus dirigentes argumentaron que gran parte de esa deuda fue cancelada, pero el delito por el que se los investiga se configura a partir del momento en que se vence el plazo establecido.

“El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones”, señalaron.

Según remarcaron desde la asociación, “el pago de las obligaciones se realizó antes de su vencimiento”, por lo que cuestionaron que el organismo recaudador busque considerar esos compromisos —que, según sostienen, aún no se encontraban vencidos— como sustento de la presunta comisión de un delito penal tributario. En ese sentido, afirmaron que el planteo de ARCA se encuentra “en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes”.

Una de las testigos que trabaja en el área contable de la AFA señaló en su declaración en la causa que el responsable de activar los pagos era Toviggino mediante “una orden “verbal”. “De la toma de decisiones financieras y contables se encarga el tesorero, que es Pablo Toviggino”, sostuvo la mujer.

Fuente: La Nación