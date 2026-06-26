¡Salí de ahí! Un robot que hace delivery se metió en el medio de un allanamiento

El mundo empieza a convivir con robots y, entre las adopciones de esta tecnología que se empiezan a expandir, se encuentran los bots que ya hacen delivery en Estados Unidos . Lo que pocos se imaginaban era que podrían involucrarse en situaciones cotidianas, como una operación policial.

Según dio a conocer 12 News , un robot-carrito de DoorDash -una empresa de reparto de comida a domicilio- se dirigía a entregar un pedido cuando se encontró en el medio de un operativo de la unidad SWAT, de la policía de Arizona. Estos son equipos compuestos por agentes de élite, pertenecientes a las fuerzas policiales y entrenados para manejar situaciones de alto riesgo (el acrónimo SWAT es de Special Weapons and Tactics, que en español se traduce como Armas y Tácticas Especiales).

Lo insólito fue que el robot, en lugar de esquivar la escena, avanzó directamente hacia ella. Aunque la policía le ordenó que diera la vuelta, este permaneció inmóvil. Según detallaron informes locales, la policía de Chandler investigaba un incidente con armas, en una vivienda ubicada cerca de la intersección de Ray Road y Hamilton Street.

El robot, que tiene el tamaño de una heladerita de playa pero con ruedas, tuvo vista privilegiada del operativo policial, que detonó una granada aturdidora en la ventana de la casa. Al poco tiempo, un hombre salió de la casa con las manos detrás de la cabeza.

Una vez concluida la operación, el robot DoorDash abandonó el lugar, aunque no por decisión propia. Un técnico de la empresa se aproximó a la escena y se llevó al robot en un camión.

Desde la empresa aseguraron que su dron de reparto hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer. “Nuestro robot se comportó según lo previsto: se detuvo y esperó de forma segura mientras las autoridades gestionaban la situación. Agradecemos al Departamento de Policía de Chandler su profesionalismo”, declaró un portavoz de DoorDash a The Independent y agregó: “Seguimos investigando el incidente y compartiremos más información a medida que la obtengamos”.

El robot es uno de los operadores estrella de la compañía, más alto y espacioso que los demás. Además, según datos de la empresa, se desplaza a una velocidad vertiginosa de 32 kilómetros por hora . De hecho, está diseñado para desplazarse por calles y bicisendas, a diferencia de otros robots de reparto que circulan por las veredas.

Pareciera que el error de Door no es el primero de este tipo de robots que hacen delivery. Según informó Futurism , a principios de este año también se vio a dos máquinas de Serve Robotics irrumpiendo en medio de un incidente policial, mientras los policías detenían a un hombre que parecía estar sufriendo una crisis de salud mental.

No es la primera vez, además, que un robot se cruza con la policía: en 2022 un robot de delivery de Uber Eats ingresó al área marcada como escena del crimen durante un presunto tiroteo en Los Angeles , contaminando la escena, aunque no se detuvo. En este caso, lo que quedó claro es que dentro de su programación no estaba reconocer las cintas amarillas de la policía para esquivar la zona que delimitan.

Fuente: La Nación