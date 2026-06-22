Habrá cuatro nuevos paradores en las rutas a la Costa: qué servicios podrán ofrecer y dónde estarán ubicados

Los miles de turistas que cada verano viajan hacia la Costa Atlántica tendrán nuevas opciones para hacer una pausa en el camino. AUBASA avanzó con la licitación para construir cuatro nuevas áreas de servicio sobre las rutas 2 y 11 , con espacios destinados al descanso, la carga de combustible y la atención de los automovilistas.

El proyecto contempla dos nuevos paradores sobre la Autovía 2 y otros dos sobre la Ruta Provincial 11, todos ubicados en sentido hacia la Costa , en corredores de alta circulación durante la temporada de verano, Semana Santa y los fines de semana largos.

Los nuevos espacios estarán ubicados en:

Según informó la empresa del gobierno provincial que concesiona la autopista Buenos Aires-La Plata y las rutas a la Costa, las áreas de servicio incluirán estaciones de combustible, cafeterías, bares, minimercados y servicios para los vehículos , como gomerías, lubricentros y mecánica ligera.

Además, el diseño contempla sectores diferenciados de estacionamiento para personas con discapacidad, embarazadas y motociclistas, junto con infraestructura orientada a un uso más eficiente de la energía eléctrica.

La licitación establece un sistema de concesión “llave en mano”: la empresa que resulte adjudicataria deberá hacerse cargo de la construcción, la operación comercial, el mantenimiento, la contratación del personal y el cumplimiento de las normas viales, ambientales y de seguridad.

Desde AUBASA destacaron que la iniciativa busca mejorar la experiencia de quienes utilizan los corredores hacia la Costa Atlántica. “Se trata de abrir la explotación de áreas de servicio fundamentales para la atención de los usuarios. Forma parte del plan de áreas de servicio de AUBASA y con esto esperamos mejorar la experiencia de los usuarios y generar dinamismo económico en la zona”, señaló Pablo Ceriani, gerente general de la empresa provincial.

Las obras estarán a cargo de concesionarios privados que podrán presentarse para uno, varios o todos los puntos. El contrato tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2043, cuando finaliza la concesión vial otorgada a AUBASA por la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa se suma al plan de modernización de los corredores que conectan con la Costa Atlántica, en un contexto donde crece la demanda de espacios de descanso, combustible y servicios para los automovilistas.

Fuente: Clarín