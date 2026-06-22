El hincha que con su perro “Muñeco” predijo el resultado frente a Austria y la rusa con mate que ama a la Argentina

Falta poco para la hora. La gran pantalla ya está lista y los colores celeste y blanco tiñen toda la Plaza General San Martín, en Retiro. La magia comienza a pasar alrededor. Lo que abunda por todos lados son hinchas que desde temprano corean que “de la mano de Leo Messi toda la vuelta vamos a dar” .

No saben -aunque siempre lo creen, porque ¿quién no? - que en poco tiempo el capitán les dará dos regalos en la cancha.

Xeny está de pie y tiene el mate aferrado a su mano derecha. Debajo de su brazo izquierdo, como si fuera una pelota, guarda el termo con agua caliente. En su mano izquierda lleva el banderín de Argentina. Tiene los ojos puestos en la murga argentina que hace la “previa” entre aplausos y cánticos de fútbol. Mientras, se ceba unos mates y toma.

Como el resto, que para las dos de la tarde ya es multitud, aplaude con pasión cuando por fin empieza Argentina-Austria y suena en toda la plaza el himno argentino, porque desde hace 3 años que aprendió a quererlo y a honrarlo tanto como los locales.

Xeny es rusa y periodista, pero desde que decidió dejar su país por cuestiones políticas encontró en Retiro su lugar en el mundo. Por eso ahora se suma a la marea celeste y blanca que vibra en el Fan Fest de Retiro organizado por el Gobierno de la Ciudad, en donde ni el frío puede frenar la euforia de cientos de argentinos que se autoconvocan en familia, con mascotas y en grupos de amigos.

“Soy guía turística y me encanta este país, por eso quiero que gane Argentina . Hace tres años que vine de Rusia por la guerra y Putin también. Soy periodista rusa, en mi familia todos son periodistas, pero acá yo trabajo como guía porque quiero enamorar a mis turistas en Buenos Aires”, bromea Xeny, que cuenta que trabaja por todos los barrios porteños.

Se sabe todas las canciones, aunque aclara que nunca antes fue futbolera. Ahora solo desea ver a Lionel levantando la cuarta .

“Me encanta Argentina, yo quiero vivir siempre acá con mis hijos y mi perro . El mate al principio no me gustó, pero hace un año y medio que tomo porque tuve una relación con un argentino y me encanta más ahora compartir. Este año si ganamos voy al Obelisco ”, agrega Xeny.

Confiesa que lo del mate es solo una de las muchas cosas que ha aprendido a querer de nosotros. Pone de ejemplo el fernet, la cerveza y el asado .

Mientras el partido se desarrolla, la plaza se llena por completo de gente que hasta dejó su trabajo para acercarse a mirarlo con otros. Y el gol de Messi en el primer tiempo hace resonar toda la plaza al grito de “¡Olé, olé, olé, olé, Leo, Leo!”.

En el entretiempo los colores de la bandera llenan cada rincón. Están las familias que se reúnen alrededor del metegol, otras que se dedican a intercambiar figuritas para completar el álbum de los equipos participantes del Mundial 2026 de la FIFA.

Alrededor de la gran pantalla están presentes más de 20 restaurantes, cafeterías, pizzerías y pastelerías ofreciendo distintas promociones especiales, trivias y juegos por premios.

Así como Xeny representa a una de los tantos extranjeros que viven la pasión argentina como propia, están los que nacieron acá y que también gritan cuando estamos cerca de un gol y sufren cuando es a la inversa y la pelota se acerca al área del “Dibu” Martínez.

Pamela y Sergio son pareja y trajeron a su perro “Muñeco”, de 7 años, para disfrutar juntos del partido en la pantalla gigante. El perro se llama así en honor a Marcelo Gallardo, ex director técnico de River Plate. El fútbol para ellos es parte indispensable de sus vidas .

“Somos de Retiro así que aprovechamos a venir para disfrutar de esto. Ya habíamos venido cuando se hizo en 2022. Está bueno y es una forma de pasar esto todos juntos. Yo creo que vamos a terminar ganando 2 a 0 ”, dice Pamela.

Sin saberlo predice el resultado del partido. El momento de alegría quedó plasmado en una foto de festejo de Sergio y el Muñeco: el primero levanta al segundo como si fuera la Copa del Mundo.

Sobre los últimos minutos el segundo gol de Messi concede una alegría multitudinaria que se traduce en una ola de abrazos y de celulares que se extienden en el aire para guardar ese momento. Está también el que no lo puede evitar cuando escucha cantar a los suyos: le brotan las lágrimas ante la sonrisa del 10.

Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -organizador de este evento Fan Fest para el Mundial- hubo más de 20.000 hinchas en la plaza Seeber en Palermo y 5.000 en Retiro .

Al igual que en la Plaza San Martín, el Fan Fest situado en Av. del Libertador y Sarmiento abrió sus puertas al mediodía y desde temprano ofreció una amplia propuesta de entretenimientos, que incluyó juegos interactivos, postales fotográficas con una réplica de la Copa del Mundo y un patio gastronómico con foodtrucks .

También hubo shows en vivo, con la presentación del grupo Los Palmeras y del cantante Simón Grossmann. Tras la victoria de Argentina con dos goles de Messi, la actividad siguió con la transmisión en directo del partido entre Francia e Irak.

El circuito de sedes barriales que programó la Ciudad para la primera fase del Mundial debutó el martes pasado con una gran convocatoria en la Peatonal de Villa Devoto.

Tendrá su próximo gran hito el sábado, cuando se montará una pantalla gigante para seguir a la Selección en pleno Obelisco , en la avenida Corrientes y Cerrito, desde las 18.30. Ese día, los campeones del mundo enfrentarán a Jordania , también en Dallas.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín