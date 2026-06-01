Habló la joven que hace un año escapó atada y desnuda de la casa de Barrelier: “Agostina podría haber sido yo”

La joven que hace un año denunció por privación ilegítima de la libertad a Claudio Barrelier -el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba - rompió el silencio y contó el calvario que vivió en la misma casa del barrio Cofico donde fue vista por última vez con vida la adolescente de 14 años que este sábado fue hallada desmembrada en un descampado.

Al hablar del caso de Agostina, la joven sostuvo que ella podría haber sufrido el mismo final: "Podría haber sido yo" .

La chica, que tenía entonces 20 años, relató el estremecedor episodio que vivió en mayo de 2025, cuando logró escapar de la casa de Barrelier atada y desnuda , tras ser amenazada con un armar de fuego.

El ahora detenido por el femicidio de Vega estuvo sólo 20 días preso por el hecho de 2025 , ya que salió en libertad al pagar una fianza de 5 millones de pesos. La causa aún está abierta.

La joven -cuyo nombre fue preservado y dio la entrevista con la voz distorsionada- contó a Cadena 3 que a principios de mayo de 2025 llegó junto con Barrelier a su casa de Del Campillo 878. Apenas entraron, él cerró la puerta con llave y comenzó a caminar cigarrillo en mano por dentro de la vivienda. "Yo no tenía miedo, pero presentía algo", dijo.

En un momento, el hombre sacó un arma, la hizo sentar en un sillón y le preguntó a quién le había pasado su ubicación. Básicamente, si alguien sabía que estaba allí .

Luego la hizo sentar en la cama y la obligó a que se sacara la ropa . Ella contó que le preguntó si quería tener relaciones sexuales y por qué lo hacía de esa manera, pero él le respondió que iba a llegar gente a traer dinero y que tenían que "verla bien". Además de la pistola, Barrelier tenía una cinta en la mano .

"Estaba desesperada y llorando. Le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto ", recordó.

Siempre según el relato de la víctima en la entrevista con Cadena 3, Barrelier usó un cuchillo para cortar la cinta. "Me ata los pies, me ata las manos y me tapa la boca con cinta" , acotó.

Barrelier cometió un error y eso fue, quizás, lo que le salvó la vida a la joven: sus pies quedaron mal sujetados. Por eso en un descuido pudo escapar.

"Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron. Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda", contó.

La joven denunció a Claudio Barrelier y en su casa hallaron sus zapatillas, la calza y un buzo . "No encontraron mi celular, ni el cuchillo ni la pistola", reveló.

Luego llegó la detención, la salida bajo fianza y una causa que quedó abierta hasta que, aun año después, el acusado quedó implicado en el femicidio de Agostina Vega.

Al ser consultada por el caso que ahora conmociona a toda Córdoba y la Argentina, la joven que logró escapar hace un año de la casa del barrio Cofico fue contundente: "Podría haber sido yo. Ella no tuvo la misma suerte que tuve yo en salir".

Fuente: Clarín