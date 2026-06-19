Habló el hijo de Flor Peña tras la falsa noticia de la muerte del padre de Messi: “La bajaron de un hondazo”

La actriz Florencia Peña compartió al aire en el canal de streaming Luzu TV la falsa noticia de la muerte de Jorge Messi , padre del capitán de la selección argentina que disputa el Mundial 2026 . A raíz de ello, la familia del jugador compartió un comunicado desmintiendo esa versión y la conductora se convirtió en el epicentro de una avalancha de críticas en redes sociales. Horas más tarde, Juan Otero , el hijo de Peña, sostuvo que su madre “ estaba pasando el mejor momento de su carrera ”.

“ Lo que pasó a partir de eso fue desmedido ”, analizó Otero sobre las reacciones que despertaron los dichos de su madre. “La política no tiene nada que ver en esto”, aclaró, y agregó: “Lo que yo no estoy entendiendo realmente es si la están atacando por eso que pasó, o si estaban esperando este momento para atacarla por un montón de cosas del pasado ”.

En declaraciones al programa LAM , Otero reveló el sentimiento de su madre luego de haber compartido la falsa noticia. “Ella me decía, ‘¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué si estoy viviendo un momento tan lindo?’ “, parafraseó.

“Mi mamá estaba haciendo un streaming que a ella le gustaba, que la hacía sentir cómoda: que era un éxito. Además, en el teatro le está yendo increíble, donde está con dos actrices increíbles", profundizó el hijo de la intérprete. “Entonces, es como que vos decís, qué bronca que, cuando a una persona le está yendo tan bien, que está allá arriba, le pasen estas cosas que la bajan de un hondazo ”, remató.

Desde la óptica de Otero: “ Mi mamá se re merece un momento de tranquilidad , de poder relajarse, de poder trabajar tranquila y no tener polémicas”.

Por último, el hijo de Peña cerró: “De verdad no le deseo a nadie lo que le pasó a mi vieja. Porque, de verdad, la violencia que hoy vi en redes sociales no la leí nunca en mi vida con nadie ”.

Florencia Peña difundió este jueves una noticia errónea sobre Jorge Messi en medio de una ola de rumores sobre su salud. Minutos después, la familia Messi desmintió la información mediante un comunicado. En el mensaje pidieron respeto por su privacidad y confirmaron que el padre del astro argentino se está recuperando de un delicado problema de salud.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señalaron en el comunicado.

Asimismo, expresaron un “profundo malestar” por las versiones, rumores y especulaciones que circularon esta mañana en Argentina y rechazaron “la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos de algunas personas”.

Luego de la difusión del comunicado de la familia Messi, Peña dio su versión de los hechos y reconoció que “ nunca pensé que me iba a pasar algo así ”.

“ Lo primero que quiero decir es que pido disculpas de corazón . Yo estaba en vivo, mi productora me dio la noticia y yo les juro por mis hijos que pensé que, como estábamos boludeando y yo no estaba conectada ni a la computadora ni al teléfono, pensé que todo el mundo estaba hablando de algo duro y difícil y sentí que no estaba siendo empática “, destacó, visiblemente compungida y con lágrimas en el rostro.

“Y por eso lo dije. Cometí un error, me confundí. Ellos saben en Luzu cómo fueron las cosas, pero acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas. Nunca jamás quise lastimar a nadie, no soy de esas, ni tampoco de dar una primicia porque yo no sé darla, ni me interesa, ni vivo de eso, ni trabajo de eso, ni lo sé hacer”, continuó, con la voz quebrada.

Al cierre de su exposición, la actriz dijo: " No puedo volver el tiempo atrás . Lamento mucho lo que pasó. Pero acá estoy pidiendo disculpas, más allá de que después, internamente, nosotros sabemos cómo fueron las cosas y yo no les estoy mintiendo en nada”.

Fuente: La Nación