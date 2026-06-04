Habló el abogado del segundo detenido por el caso Agostina: “Barrelier le presentó a la nena y a la madre”

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este jueves un nuevo detenido. Se trata de Osvaldo Fasseta , un hombre de 47 años que era amigos de Claudio Barrelier y que, según él mismo confirmó, vivía en la casa donde se cree que fue asesinada la adolescente de 14 años.

Tras la detención, su abogado, Eduardo Javier Medina Allende, habló con TN y dio detalles sobre cómo el nuevo sospechoso conoció a la familia de la víctima. “ Osvaldo conoce a Barrelier hace 10 meses . Se conocían por ser hinchas de Instituto. Barrelier es el que le presenta a la nena y a la madre ”.

Según explicó, fue el propio Barrelier quien le ofreció a Fasseta quedarse en la casa de la calle Campillo al 878, luego de que su cliente tuviera un problema familiar. “ Por eso él vivía ahí, pero no se conocían mucho ”, sostuvo, a la vez que sumó: “ Él pensó que era un tipo normal ”.

El abogado aseguró, además, que existen elementos que podrían demostrar que su defendido no estuvo en el lugar durante las horas clave de la desaparición. “Mi cliente tiene las pruebas. La policía secuestró las cámaras de una panadería que está al lado de donde trabaja, que demuestran que estuvo trabajando hasta por lo menos las 4 de la madrugada ”, señaló.

Medina Allende indicó que todavía no tuvo acceso al expediente y que la información que maneja hasta el momento es que Fasseta quedó detenido por una acusación de presunto encubrimiento . “Todavía no me notificaron nada. Tengo entendido que lo tienen en calidad de detenido y, según trascendió, por encubrimiento”, sumó.

También se refirió a uno de los detalles que Fasseta había mencionado horas antes en una entrevista con TN . Según contó, cuando regresó a la casa el domingo, luego de la desaparición de Agostina, notó que había cambiado el acolchado de la cama donde dormía. “ Él dijo que encontró otro acolchado ”, explicó.

A su vez, cuestionó la medida y apuntó contra las autoridades: “Yo confío mucho en la justicia, pero hay cosas que no me parecen que estén bien ”.

Por último, el abogado manifestó que su cliente estaba afectado por la situación antes de ser detenido. “ Esta tarde estaba muy mal, agobiado . Me dijo: ‘ La próxima vez me van a tener que sacar con agua hirviendo porque no me voy de la casa ni a palos ’”, contó.

La detención de Fasseta se produjo pocas horas después de que diera entrevistas televisivas en las que habló sobre la búsqueda de Agostina y sobre distintos movimientos que observó en la vivienda de Barrelier durante las horas posteriores a la desaparición de la adolescente.

Fuente: TN