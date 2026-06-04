Ni cada 15 días ni 1 vez por mes: cada cuánto hay que cambiar la esponja de cocina

La esponja de cocina es uno de los elementos más utilizados dentro del hogar, pero también uno de los que más bacterias puede acumular si no se reemplaza a tiempo. Aunque muchas personas esperan varias semanas o incluso meses para cambiarla, los especialistas en higiene doméstica advierten que este hábito puede favorecer la proliferación de microorganismos capaces de contaminar superficies, utensilios y alimentos.

La combinación de humedad, restos de comida y uso frecuente convierte a las esponjas en un entorno ideal para el crecimiento de bacterias. Por eso, mantenerlas limpias no siempre es suficiente : también es importante renovarlas con cierta frecuencia.

Los expertos recomiendan reemplazar la esponja de cocina cada una o dos semanas, dependiendo de la intensidad de uso . En hogares donde se cocina todos los días o se lavan muchos utensilios, lo ideal es hacerlo cada siete días .

Aunque algunas personas intentan prolongar su vida útil desinfectándola con agua caliente o microondas, estos métodos no eliminan por completo todos los microorganismos presentes.

Las esponjas tienen una estructura porosa que retiene humedad durante largos períodos. Además, suelen entrar en contacto con restos de alimentos, grasas y superficies contaminadas.

Esta combinación favorece el crecimiento de bacterias y otros microorganismos que pueden multiplicarse rápidamente si no se toman medidas de higiene adecuadas.

Además de reemplazarla regularmente, los especialistas recomiendan seguir algunos hábitos que ayudan a reducir la acumulación de bacterias:

Uno de los problemas más frecuentes es la contaminación cruzada . Cuando una esponja acumula bacterias, estas pueden trasladarse con facilidad a platos, cubiertos, mesadas y otros elementos de la cocina.

Además, los microorganismos presentes pueden dispersarse por distintas superficies cada vez que se utiliza la esponja, incluso si a simple vista parece limpia.

Muchas personas recurren a este método para eliminar bacterias. Aunque puede reducir parte de los microorganismos presentes, los expertos señalan que no reemplaza el cambio periódico de la esponja .

La desinfección ocasional puede ayudar a disminuir la carga bacteriana , pero no evita que la estructura porosa siga acumulando residuos y microorganismos con el paso de los días.

Fuente: TN