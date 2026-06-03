Guillotina debilitada: Karina Milei digiere en silencio y con una foto el desafío público de Patricia Bullrich por los pliegos de los jueces

Karina Milei es, en palabras de su hermano Javier, la dueña de la guillotina para "ejecutar" dirigentes desleales, un atributo que le permitió deshacerse de decenas de altos funcionarios desde el inicio de la gestión. La hermana del Presidente, sin embargo, encontró en un límite en Patricia Bullrich , a quien evitó cruzar a pesar de que la jefa del bloque de senadores oficialistas desafió como nunca antes su autoridad al negarse a acompañar el retiro del pliego de Verónica Michelli que el Gobierno había enviado al Congreso.

Senadores del oficialismo y aliados replicaron la reacción de Bullrich y expusieron más la decisión arbitraria del Gobierno que ahora no quiere a Michelli por ser la cuñada de Hugo Alconada Mon.

La hermanísima no le contestó a Bullrich que ofreció su renuncia a la presidencia del bloque libertario en la Cámara Alta . Por el contrario, la recibió en su despacho en un encuentro durante más de una hora en la que se ve a una sonriente secretaria general de la Presidencia. " Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente ", escribió la senadora en X. El Presidente replicó el tuit.

En la comisión de Labor parlamentaria de la Cámara Alta se había resuelto antes que no por ahora no se retirará el pliego de Michelli, aunque tampoco se votará en la sesión de este jueves.

En vez de señalar a Bullrich como en otras oportunidades, Lilia Lemoine apuntó contra los medios que difundieron la noticia de que Bullrich ofreció la renuncia como jefa de bloque . " Ustedes QUIEREN que los Milei rompan con Bullrich y van a operar metiendo púa e inventando cosas... Es muy evidente. No va a pasar ", contestó la diputada a una publicación de Clarín .

Los hermanos Milei no tienen margen para dejar ir a Bullrich , porque la ex ministra tiene votos propios. Además, expulsarla de LLA significaría consagrarla como la candidata que reclama un sector del círculo rojo y del electorado no peronista que está descontenta con el libertario .

Bullrich volvió a ratificar que su relación con el Presidente es "inquebrantable" y que trabaja para la reelección de Milei mientras que Victoria Villarruel se reunió con la aspirante a jueza Michelli en la presidencia del Senado.

Los funcionarios que responden políticamente a la ex ministra de Seguridad siguen en sus cargos y bajo la tutela de Alejandra Monteoliva , que ahora le debe su lealtad a Karina Milei. Solo se fue -de motu proprio- Federico Angelini , hoy bajo las órdenes de Maximiliano Pullaro .

Más allá de la foto, Bullrich multiplica sus cortocircuitos con la hermanísima. Cuestionó a Manuel Adorni, nombró a Gerardo Milman como asesor en el Senado, aunque el ex diputado había sido vetado por la hermanísima de las listas en 2025. La ex ministra, además, señala que es necesario otra estrategia política en el Senado y en el vínculo con los gobernadores.

Cerca de Bullrich niegan contactos en privado y movimientos coordinados con Mauricio Macri para esmerilar a los Milei. El ex presidente le bajó la persiana a Bullrich , pero en el pasado pudo recomponer con Elisa Carrió, que lo había acusado de contrabandista .

La jefa de senadores de LLA sí tiene buena llegada al ejecutivo porteño Jorge Macri con quien ensayó una coreografía de acusaciones cruzadas de alto impacto mediático.

El movimiento les sirvió a ambos: ella no quiere ir a la Ciudad y él quiere retener el distrito que el PRO gobierna desde 2007 . Con la puesta en escena ganaron centralidad y festejaron que haya menos piquetes en la Ciudad.

De todos modos, Bullrich amaga con un posicionamiento nacional y sigue haciendo los deberes en la Capital, donde este viernes recorrerá el sur de la Ciudad junto a Pilar Ramírez , lugarteniente de Karina Milei. Lo mismo había ocurrido horas después de que la ex ministra reclamara a viva voz por la Declaración Jurada de Manuel Adorni , que el jefe de Gabinete planea presentar durante el Mundial.

En el equipo de Bullrich rechazan de plano que la jugada para evitar el retiro de pliego de Michelli hubiera sido avalado por el sector de Santiago Caputo . Cerca del asesor aprovecharon, sin embargo, para cuestionar la estrategia política de Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola , el apoderado legal de LLA que desplazó a Sebastián Amerio de la secretaría de Justicia.

El ministro del Interior Diego Santilli hace silencio . Intenta tender puentes con los gobernadores del norte y del sur del país que amenazan con no acompañar el proyecto de Zonas Frías en el Senado .

El martes se reunió en el Consejo Federal de Inversiones con los gobernadores del Norte. Del encuentro participó el mandatario de La Rioja Ricardo Quintela , uno de los opositores más duros al gobierno de Milei. Hubo sintonía entre “ el gitano ” y el “ colo ”, como llaman al ex aspirante a la presidencia del PJ y al ministro .

El Tesoro -por instrucción de Milei- había auxiliado con un adelanto de coparticipación para evitar un escenario de mayor conflictividad en la provincia que puede ser contagioso. Los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem -con intereses en su distrito de origen- no tienen tan clara la conveniencia de ayudar a Quintela. El factótum de la presencia de Santilli fue el catamarqueño Raúl Jalil . “Vení. Tienen que saber que se puede hablar con vos”, fue la frase que le trasmitió el mandatario provincial a Santilli.

La presencia del salteño Gustavo Sáenz -que pasó tres veces en dos semanas por la Rosada- en el encuentro del CFI no evitó que su senadora, Flavia Royón, adelantara que no acompañaría el retiro del pliego que ya avaló con su firma . Santilli se fue de la reunión pidiendo por la eliminación de las PASO, que -según sus cálculos- tienen un costo de US$ 250 millones, entre US$ 50 y US$ 100 millones más de lo que había estimado su antecesor Guillermo Francos. El ruido político dificulta los planes de la Rosada.

Este miércoles por la tarde, Santilli recibió en Balcarce 50 al gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck . La tarde del martes, el gobernador patagónico -que no tiene representantes propios en el Congreso después de las elecciones de 2025- avaló en el congreso del IAEF -donde también habló Milei- la imposición de un RIGI permanente.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín