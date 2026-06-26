Guerra de los canales de noticias: tras quedar en quinto lugar, La Nación+ relanza su programación y cambia toda la artística

El canal de noticias La Nación+ relanza su programación, con dos nuevos programas diarios, que arrancan el miércoles próximo: Mañanas mías , con Robertito Funes Ugarte y Cecilia Insinga ; y Una batalla tras otra , con la conducción de Esteban “Pelado” Trebucq , que irá a la noche y tendrá una dinámica similar a la del mítico Intratables , con figuras invitadas, informes especiales y polémica con sus panelistas, en clave política.

Las autoridades de LN+ habían previsto que el próximo lunes arrancaran ambos programas, pero ahora decidieron postergarlo dos días, hasta el miércoles 1° de julio, para tener más horas de ensayos, ya que además arrancará la artística de todo el canal, en un nuevo estudio de televisión.

"Se termina la pantalla dividida en cuatro o seis partes, con los conductores en cuadraditos", anunció una fuente de LN+ a Clarín , para explicar los cambios que verán los espectadores. Además, habrá nuevos estudios, escenografías, zócalos, separadores y toda la artística en LN+, "con abandono de la pantalla partida, para ir a una pantalla completa, concéntrica, más dinámica y con uso intensivo de Inteligencia Artificial", explicó una fuente del canal.

En cuanto a los programas, Funes Ugarte e Insinga irán de 6.30 a 10 horas. Y estarán acompañados a la mañana por el doctor Jorge Tartaglione, Andrés Repetto, Malena de los Ríos, Jenny Di Serio, Matías "Chiki" García y Caro Cufré.

Luego habrá un corrimiento de horarios, desde "Buen Día Nación", que arrancará una hora más tarde; mientras que el nuevo programa del "Pelado" Trebucq saldrá de 21.30 a 23 horas y será al estilo de "Intratables", con invitados, un panel, informes especiales y fuertes debates políticos, donde estarán Mercedes Ninci, Francisco Jueguen y Tomás Díaz Cueto, entre otros.

Los cambios en la programación y en la artística buscan aflojar la seriedad de los contenidos, con más show, humor y espectáculos, para reinstalar al canal y reconquistar a la audiencia, de cara a las próximas elecciones presidenciales 2027, con una dinámica de informes, separadores y placas que tengan más impacto en la audiencia tradicional y en las redes sociales.

No es algo habitual que un canal cambie su programación a mitad de año, pero este relanzamiento busca remontar una pantalla que desde fines de 2024 se fue enfriando, con la salida de muchos de sus principales conductores, que se fueron al canal A24, como Antonio Laje, Eduardo Feinmann, Luis Novaresio, Marina Calabró y Pablo Rossi , entre otros, además de su director de Programación, Juan Cruz Ávila .

En poco más de un año, LN+ redujo su audiencia más de un 50% y quedó en el quinto lugar entre los canales de noticias; mientras que A24 recorrió un camino inverso y se posicionó en la tercera ubicación, ganándole en mayo el segundo lugar a C5N en el horario de la mañana, siempre con el liderazgo de TN (el canal de Grupo Clarín), que hizo 2,27 puntos de rating.

Por eso, las autoridades de La Nación decidieron un drástico cambio de rumbo, para encarar este duro 2026. En marzo pasado, el director de Medios en Grupo Indalo y director de Noticias y Contenidos de C5N, Nico Bocache , renunció al grupo de Cristóbal López para asumir como director de Contenidos en LN+, en reemplazo de Esteban Talpone , luego de tener 0,76 puntos de rating promedio en el mes de febrero.

En mayo, LN+ siguió quinto en audiencia, pero subió a 0,86 puntos de rating , según datos de Ibope, con fuertes diferencias entre los horarios de la tarde/noche, cuando tuvo buenos números de audiencia y estuvo arriba de un punto de rating, con los programas de Cristina Pérez, Luis Majul y Trebucq , que será el bastonero del nuevo programa de la noche; mientras que por la mañana tuvo 0,40 puntos y quedó sexto, incluso detrás de Canal 26, en el horario que irá el nuevo programa de Funes Ugarte e Insinga, la esposa de Diego Brancatelli.

De todos modos, habrá que ver cómo se resuelve la situación de "Robertito" Funes, ya que lo hicieron volver de su cobertura del Mundial en Miami, donde le estaba yendo muy bien con la audiencia (con algunos bloopers viralizados en redes sociales, como cuando le tiraron una palangana con agua en una nota que hacía al lado de una pileta), para ponerse al frente de su nuevo programa. Pero si a la Argentina le va bien en los próximos partidos, el plan que tienen las autoridades de LN+ sería volver a enviarlo a cubrir el Mundial y rearmar el programa , para que todos salgan desde allá, con estudios en los Estados Unidos. Pero eso ya es parte de otra historia.

Esta es la primera fase de los cambios propuestos por la nueva gestión del canal, que se irán implementando hacia las elecciones 2027. "Vendrán más cambios, en otros horarios, porque el proceso es largo", anticipó a Clarín una fuente de LN+.

Se trata de modificaciones que le permitirán al canal afrontar en mejores condiciones, el año que viene, la cobertura de las elecciones parlamentarias, de gobernadores y las presidenciales , con un staff reforzado de periodistas y una artística acorde a los tiempos que corren en los canales de noticias, un segmento que sigue liderando entre las opciones que ofrece la TV paga, con 8,10 puntos de rating promedio en el mes de mayo, por encima de los canales deportivos -sin contar el Mundial-, infantiles y de películas, entre otros géneros que se ubican en los primeros lugares de audiencia, solo superados por algunos canales de la TV de aire en la Argentina.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín