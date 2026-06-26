Con datos sobre la casa donde aparecieron los dólares, un contador de Martín Insaurralde lo complicó más

El contador de Sasaxa Libero S.A., la empresa propietaria de la casa de Martín Insaurralde en San Vicente, Walter de la Fuente, reveló que entre 2020 y 2022 la firma no registró movimientos, entre otras irregularidades . El testimonio de la Fuente es clave para la investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de gabinete de Axel Kicillof.

De la Fuente admitió que firmaba, como auditor, los estados contables de la sociedad creada por Insaurralde junto a un familiar, pero aseguró que sus claves de AFIP fueron utilizadas para presentar declaraciones juradas de la empresa sin que él interviniera en esa gestión. También explicó que llegó a la sociedad porque otro contador no podía firmar balances debido a su relación laboral con la Municipalidad de Lomas de Zamora.

La casa, ubicada en el countrie las Chacras de San Vicente, ocupa 2 mil metros cuadrados y vale no menos de un millón de dólares.

La declaración testimonial de De la Fuente, realizada ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora y a la que accedió Clarín , abrió nuevas dudas sobre el funcionamiento administrativo y contable de Sasaxa Libero S.A., la sociedad que aparece como titular del inmueble donde vivía el ex intendente de Lomas de Zamora y su ex esposa Jesica Cirio.

Según relató el contador, él no era el profesional que llevaba la contabilidad diaria de la empresa ni tenía acceso a sus registros fiscales. Explicó que su intervención se limitaba a revisar y firmar los balances que le enviaba otro contador identificado como Martín, quien era —según su testimonio— el encargado de confeccionar la documentación contable de la firma.

De la Fuente declaró que fue contactado en 2012 por el contador Ismael Roberto Luna, a quien conocía desde la década del 90, para firmar balances de una sociedad de su confianza. Según explicó, Luna no podía suscribir esos documentos porque en ese momento se desempeñaba como asesor de la Municipalidad de Lomas de Zamora, cuando Insaurralde era el intendente.

“Él no era el contador de Sasaxa”, aclaró De la Fuente durante la audiencia. Según su versión, además de Luna existía otro contador —al que identificó como Martín— que llevaba la operatoria cotidiana de la empresa, confeccionaba los balances y resguardaba la documentación respaldatoria.

El testigo aseguró que nunca tuvo clave fiscal de Sasaxa Libero S.A. ni realizó declaraciones juradas de la compañía ante la AFIP. En ese sentido, afirmó que si existían presentaciones realizadas con su CUIT, no habían sido efectuadas por él y que alguien pudo haber utilizado sus datos fiscales. “Yo no determiné nunca ningún impuesto de la firma”, sostuvo ante los investigadores.

Uno de los puntos centrales de su declaración estuvo vinculado con los balances de los últimos años. De la Fuente afirmó que los ejercicios correspondientes a 2020, 2021 y 2022 no registraron movimientos y que la empresa continuó presentando estados contables con ajustes por inflación, manteniendo prácticamente la misma composición patrimonial.

El contador explicó que en los primeros años la sociedad había tenido actividad vinculada al rubro gastronómico, con un restaurante de pastas ubicado en la calle Colombres, en Lomas de Zamora. Incluso recordó haber concurrido al lugar por una cuestión profesional y haber visto allí a personas vinculadas a la firma.

Sin embargo, señaló que dejó de firmar balances después de 2022, cuando el nombre de Sasaxa Libero comenzó a aparecer públicamente en los medios tras la difusión de información sobre la propiedad de San Vicente. Según declaró, las imágenes de la vivienda no se correspondían, a su criterio, con el valor del inmueble que figuraba en los balances.

“Vi una mansión o una casa que a simple vista parecería de mayor valor a la que surge en los papeles”, explicó, aunque aclaró que no era arquitecto ni especialista en valuaciones.

Respecto del inmueble, De la Fuente indicó que en el balance cerrado al 30 de junio de 2022 la inversión inmobiliaria de Sasaxa Libero S.A., convertida a dólares, rondaba los 160 mil dólares. También mencionó que en balances anteriores la propiedad de San Vicente figuraba como una inversión por aproximadamente 800 mil pesos argentinos en 2011.

La declaración también dejó bajo análisis la relación entre los distintos contadores que intervinieron en la sociedad. De la Fuente sostuvo que Luna fue quien lo convocó originalmente y que continuaba vinculado con Sasaxa, mientras que el contador Martín era quien llevaba adelante la parte operativa. Además, indicó que el domicilio legal de la empresa coincidía con la dirección que tenía Luna en la Ciudad de Buenos Aires.

El contador agregó que sus honorarios eran abonados por la empresa y que, cuando la sociedad dejó de tener actividad, le pidieron que dejara de facturarlos. Como referencia, mencionó que en 2014 había cobrado unos 2.600 pesos anuales por su tarea profesional.

La declaración de De la Fuente forma parte de la investigación que busca reconstruir el origen del patrimonio de Sasaxa Libero S.A. y la evolución de los activos de la sociedad vinculada al ex jefe comunal de Lomas de Zamora. El testimonio aportó nuevos interrogantes sobre quién controlaba realmente la administración contable de la firma y quién realizó las presentaciones fiscales ante la AFIP.

Fuente: Clarín