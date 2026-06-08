Golpes, patadas y corridas en una concurrida esquina de Mar del Plata: buscan identificar a los protagonistas

Una violenta pelea entre dos grupos ocurrió esta madrugada en la esquina de Olavarría y Rodríguez Peña, uno de los sectores con mayor concentración de locales nocturnos y gastronómicos de Mar del Plata.

El enfrentamiento incluyó golpes de puño, patadas en la cabeza a una persona en el suelo, corridas y forcejeos , y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

Según las imágenes difundidas, en los primeros segundos de la secuencia se observa cómo uno de los involucrados golpeó y derribó a otro, y luego le dio varias patadas en la cabeza mientras estaba en el piso.

Con el transcurso de los minutos, algunas personas presentes intentaron intervenir para separar a los protagonistas y calmar la situación. Finalmente, ambos grupos se retiraron del lugar por distintos sectores, varios de ellos con moretones.

Hasta el momento se desconocen los motivos que originaron el conflicto . No trascendieron detenciones ni se informó sobre la presencia de efectivos policiales en el lugar durante el episodio. La investigación quedó a cargo de las autoridades locales, que intentan identificar a los involucrados a partir del material audiovisual que circuló en redes sociales.

El hecho ocurrió en un punto emblemático del circuito nocturno marplatense, donde se concentran numerosos bares y restaurantes que suelen congregar a jóvenes los fines de semana.

El episodio se suma a otro incidente de violencia ocurrido durante el fin de semana en Mar del Plata. En esa oportunidad, un joven de 22 años fue agredido a la salida de un boliche en Playa Grande, donde recibió un golpe en el rostro y posteriormente fue embestido por un Peugeot 308 que circulaba por la avenida Victoria Ocampo.

El hecho también quedó registrado en video. La víctima fue trasladada al Hospital Privado de Comunidad, donde tras los estudios médicos de rigor fue dada de alta sin presentar lesiones de gravedad.

Fuente: TN