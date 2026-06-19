Giro en el crimen del florista en San Isidro: detuvieron al hijo del ama de llaves

A Sergio Alejandro Sena (23) venían buscándolo desde inicios de febrero de este año. Iban tras sus pasos por el crimen de Víctor Emilio Cocozza (72), un florista que fue asesinado en un asalto a su casa en Lomas de San Isidro. Lo atraparon en Escobar, donde vive su pareja. A Sena lo señalan como el autor material del asesinato : habría matado a Cocozza cuando el empresario lo reconoció. Es que el ahora detenido es el hijo del ama de llaves del florista .

Por la causa ya había tres detenidos e imputados , que entraron a la vivienda tras el asesinato para completar el robo a Cocozza.

Sergio Alejandro Sena era la pieza que faltaba para completar el rompecabezas . Hasta este martes, cuando lo encontraron en la zona norte del Conurbano.

Todo se remonta al 4 de febrero, cuando a Cocozza lo encontraron sin vida en su casa, después de un robo. En los días posteriores la Policía Bonaerense logró capturar a tres implicados: Marcelo Caruso (28), Tatiana Nicole Giménez (25) y Luciano Ezequiel Pérez (27) habían sido grabados por las cámaras de seguridad , saliendo de la casa del florista con bolsas, mochilas y un televisor.

La investigación, que corrió bajo la instrucción de la fiscal Cecilia Chaheb, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de San Isidro, precisó que los tres detenidos habían estado en la casa del florista, pero no en el momento del crimen .

Desde entonces se lanzó la búsqueda de una cuarta persona. Según los investigadores, bajo su cuenta corrió el asesinato de Cocuzza, por varias puñaladas.

La Policía Federal comenzó a realizar tareas de campo y ciberpatrullaje para identificar al prófugo. La punta del hilo fue la confirmación de que mantenía una relación de pareja con una mujer que vive en Escobar.

Se acercaron aún más a él cuando analizaron movimientos bancarios y detectaron operaciones en uno de los domicilios de la mujer. El hombre ya estaba rodeado. Al final, lo encontraron saliendo de una de las casas bajo vigilancia, en la localidad de Matheu, en plena calle.

Sena quedó detenido e imputado por "homicidio agravado criminis causa".

Según los investigadores, Sena fue quien primero entró a la casa de Cocuzza , a quien conocía: es el hijo de la ama de llaves del florista. Luego de entrar a la casa y ser reconocido por su víctima, le asestó varias puñaladas; al menos dos de ellas, en el cuello, resultaron letales.

Una vez consumado el homicidio, tomó de la casa una suma importante de dólares en efectivo y joyas, y se fue a Villa La Cava, también en el partido de San Isidro, donde se refugió.

Desde allí les avisó a Caruso, Giménez y Pérez para que completaran el robo, con el cuerpo de Cocuzza todavía en el lugar. Ahora es el más complicado de los cuatro.

Fuente: Clarín