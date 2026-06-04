Franco Mastantuono en la Argentina: la salida nocturna del delantero del Real Madrid que se quedó sin Mundial

Franco Mastantuono se encuentra en la Argentina y presenció el show de Andrés Calamaro en el Movistar Arena junto a Sofía, su mamá. En su cuenta de Instagram, el joven mediocampista del Real Madrid subió una foto junto a su ser querido y, acto seguido, grabó un extracto de “Todavía una canción de amor” de Los Rodríguez , una de las bandas que conformó el intérprete.

A los 18 años, Mastantuono es uno de los jugadores más codiciados del Real Madrid, quien invirtió una suculenta suma económica para adquirir los servicios del oriundo de Azul. Su rápida adaptación al Mundo River llevó a los dirigentes de la Casa Blanca a poner los ojos en él para que pueda dar sus primeros pasos en el club español.

Aquel traspaso, que se dio en agosto de 2025, provocó un shock anímico para el talentoso juvenil, quien hizo su debut en la selección argentina contra Chile y dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni .

A partir de ese momento, Mastantuono comenzó a alternar entre titular y suplente en el conjunto madrileño, sin poder explotar sus virtudes y hasta siendo reprobado en algunos partidos por los hinchas .

De a poco, el argentino comenzó a contar con pocos minutos para mostrarse y hasta se barajó la chance de una salida del Real Madrid a principios de año. Descartada esa posibilidad, Mastantuono perdió terreno en su club y en la consideración de Scaloni, quien prefirió a otras opciones por sobre él para armar la lista definitiva de cara al Mundial .

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Fuente: La Nación