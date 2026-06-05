Fijaron la fecha para el inicio del juicio político al juez federal acusado de antisemitismo

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación comenzará el próximo 6 de julio el juicio político contra el suspendido juez federal de Mar del Plata Alfredo López por mal desempeño de sus funciones por publicar en sus redes sociales mensajes antisemitas.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el Jurado estableció el comienzo del proceso en el que declararán entre 15 testigos y en el que se prevé que a principios de agosto se conozca el veredicto. Si López es encontrado culpable será destituido del cargo. Si se rechazan las acusaciones, volverá a su juzgado.

Para la destitución se necesitan cinco votos de los siete integrantes del Jurado. El tribunal está compuesto por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral , la abogada Ana Fernández , los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Christian Zulli (Unión por la Patria) y las senadoras María Florencia López (Unión por la Patria) y María Montes de Oca (La Libertad Avanza)

El Consejo de la Magistratura de la Nación suspendió en el cargo y envió a juicio político a López a mediados de abril porque en su cuenta de la red social "X" - @JuezLopezMDP. - publicó mensajes considerados antisemitas.

El magistrado hacía referencia al sionismo, el estado de Israel y el conflicto en medio oriente. "Sí, raza de víboras, por el pueblo judío", "son cínicos", "estado ficticio" y "al que persiguen es a mí, pero yo soy argentino y ustedes extranjeros", fueron algunos de los mensajes que publicó.

Para el Consejo fueron “manifestaciones de contenido antisemita, discriminatorio y hostil hacia la comunidad judía, así como expresiones que atribuyen responsabilidad colectiva a dicho grupo por hechos vinculados al conflicto de medio oriente y que reproducen estereotipos y teorías conspirativas históricamente asociadas al antisemitismo".

En su defensa, el juez López sostuvo que se expresó en su condición de ciudadano y presentó su renuncia que no fue aceptada por el gobierno nacional de Javier Milei por lo que la causa por mal desempeño avanzó.

Desde que recibe una causa, el Jurado de Enjuiciamiento tiene 180 días hábiles para hacer el juicio, sino la acusación se cae y el juez suspendido vuelve a su cargo. El tribunal fijó el cronograma del proceso. El 6 de julio a las 9 horas comenzará el juicio político y López tendrá la oportunidad de declarar. En audiencias posteriores declararán los testigos y luego serán los alegatos de la Fiscalía -a cargo del abogado Alberto Maques y del senador nacional Luis Juez- y la defensa. El veredicto se prevé para agosto, tras la feria judicial.

El Jurado también trabaja en otro proceso. Es el jury a Pablo Díaz Lacava , integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa. El Consejo de la Magistratura también lo suspendió en el cargo por por amenazar y hostigar a los empleados y secretarios de su tribunal. Uno de los hechos más graves es que el juez les arrojó una piedra desde la calle que ingresó por la ventana de uno de los despachos.

Además del proceso por mal desempeño, Díaz Lacava tiene una causa penal con una prohibición de acercamiento a los funcionarios y empleados del tribunal. El suspendido juez está procesado y fue enviado a juicio para ser juzgado por los delitos de de amenazas simples y agravadas, lesiones leves y graves en un contexto de violencia, maltrato laboral y para el caso de las mujeres en un contexto de violencia de género, desobediencia y retardo malicioso de justicia.

El Jurado tiene previsto comenzar el proceso contra Díaz Lacava a principios o mediados de agosto, después del juicio a López. Tiene el mismo plazo de 180 días hábiles desde que recibió el caso. Pero además en breve puede recibir otro expediente. Es el del juez federal de Rosario Gastón Salmain , con un dictamen aprobado para ser enviado a juicio político por pedir un soborno a cambio de dictar un fallo.

Ese dictamen debe ser ratificado por el plenario del Consejo para que Salmain -también procesado penalmente y con una orden de prisión preventiva- quede suspendido en el cargo y pase a la instancia del Jurado de Enjuiciamiento. El plenario se reunirá la próxima semana.

Los procesos tres procesos son con la misma integración del tribunal. Es porque la ley establece que el Jurado se renueva cada seis meses y las causas que ingresan en ese plazo se deben resolver con los mismos jueces.

Ante el cúmulo de expedientes -nunca una misma integración del Jurado tuvo esa cantidad de causas-, el tribunal analiza pedirle al Consejo un refuerzo de personal -el tribunal tiene tres secretarios letrados- para afrontar los procesos y que no haya riesgos que los plazos de 180 días hábiles se venzan y que las causas se caigan.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín