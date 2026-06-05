El procurador Casal le pidió a la Corte Suprema que revoque la absolución de De Vido por la valija de Antonini Wilson

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revoque la absolución del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por el caso de la valija de Guido Antonini Wilson , el venezolano que en agosto de 2007 intentó ingresar al país 800 mil dólares que estaban destinados a la campaña presidencial de ese año de Cristina Kirchner.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que Casal presentó este jueves un dictamen ante el máximo tribunal en el que señaló que el análisis de los hechos que llevó a la absolución de De Vido "fue incompleto y superficial" y que el ex funcionario tuvo un rol central que lo involucra en el delito.

De Vido está bajo prisión domiciliaria cumpliendo la condena firme de cuatro años por la tragedia ferroviaria de Once y tiene otras condenas y juicios orales. Actualmente esté siendo juzgado por el caso de los cuadernos de la corrupción, por la construcción de viviendas del plan "Sueños Compartidos" de las Madres de Plaza de Mayo y por irregularidades en la concesión de la ampliación de dos gasoductos de Odebrecht.

En septiembre de 2023, De Vido fue absuelto por el Tribunal Oral Penal Económico 1 por el caso de la valija. El tribunal condenó a cuatro años de prisión al ex titular del OCCOVI Claudio Uberti -quien está preso en la cárcel de Ezeiza cumpliendo la pena- por el delito de tentativa de contrabando y a penas menores a cuatro agentes aduaneros por encubrimiento.

La madrugada del 4 de agosto de 2007 llegó a aeroparque un vuelo privado de Venezuela. Uberti era uno de los pasajeros. Otro, Antonini Wilson, llegó con una valija en la que ante las autoridades dijo que tenía libros. Lo revisaron y le encontraron 790.550 dólares. El dinero fue secuestrado, Antonini Wilson estuvo en un acto en Casa Rosada y prófugo de la justicia argentina dijo en Estados Unidos que el dinero era para la campaña de Cristina Kirchner.

En el juicio oral, el fiscal Marcelo Agüero Vera había pedido una condena de cinco años de prisión para De Vido. Sostuvo que mantuvo comunicaciones con Uberti cuando éste llegó al país y que tenía un rol protónico en las relaciones con Venezuela en las que Uberti era su nexo.

Tanto el tribunal como la Cámara Federal de Casación entendieron que las pruebas no eran concluyentes para involucrar a dinero con el intento de ingreso del dinero al país y así dictaron su absolución.

La Fiscalía apeló y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia donde el procurador general Casal compartió el criterio de que De Vido fue responsable en los hechos.

El jefe de los fiscales señaló que el viaje de Uberti a Venezuela fue autorizado por una resolución de De Vido. El entonces ministro tenía también una relación de máxima confianza con el matrimonio Kirchner e intervenía en la relación con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez , que había delegado en Uberti.

"No se advierte qué otro sentido pudieron tener tales referencias si no remarcar la relevancia en el caso del estrecho vínculo de De Vido con Uberti y de su influencia en la actuación de éste, producto de una relación de intimidad personal y de profunda autoridad funcional que habilitaba una comunicación inmediata, reservada y sin intermediarios, es decir, inaccesible para otros", sostuvo Casal.

Para el procurador "resulta absurdo e inverosímil que una operación de tal amplitud, cuya planificación se retrotrae más de dos meses antes del vuelo en cuestión, no fuese conocida y sostenida por el acusado De Vido" y destacó las "numerosas llamadas telefónicas constatadas con posterioridad a la detección del dinero, mientras se desarrollaba el procedimiento aduanero", de Uberti, su chofer, de otros pasajeros del vuelo, de líneas de De Vido, de la quinta de Olivos, y de secretarios de Presidencia de la Nación.

"Los magistrados refirieron un estado de duda acerca de la intervención del acusado en el intento de contrabando de divisas provenientes de Venezuela únicamente mediante afirmaciones dogmáticas referidas a circunstancias que no resultaban determinantes al efecto, y a pesar de la elocuencia de los antecedentes acreditados en el juicio oral que permitieron constatar aquella participación", concluyó Casal sobre el fallo que absolvió a De Vido y que le pidió a la Corte Suprema que revoque.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín