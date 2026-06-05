Muerte del Indio Solari, minuto a minuto: de qué murió el líder de Los Redondos a los 77 años, despedidas y últimas noticias

Carlos "El Indio" Solari, mítico líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y leyenda del rock argentino, murió este viernes a los 77 años.

Si bien había nacido en Paraná, Entre Ríos, Solari fue una figura de la contracultura de la década de los '80 en La Plata. Desde hace años venía combatiendo contra el Mal de Parkinson, que lo había alejado de los escenarios y limitado sus apariciones públicas, más allá del histórico halo de misticismo que siempre rodeó a su imagen.

El Indio Solari tenía una rutina nocturna que incluía meterse en la pileta climatizada de su casa de Parque Leloir, en donde intentaba atenuar los dolores que padecía producto del mal de Parkinson, la enfermedad que la aquejaba desde hacía años. Allí fue encontrado este viernes por la mañana. Y según pudo saber Clarín, un hematoma en su cabeza refuerza la hipótesis que sostiene que se resbaló, se golpeó y cayó al agua. Leer más

Las lagrimas de tristeza de hombres y mujeres, de distintas edades, se transformaron en canciones, en agradecimiento a la obra de Indio Solari. "El rock como todo llanto", sonó en los parlantes el estribillo de la canción, que fue entonada con aplausos y con fuerza. Leer más

Hace casi 36 años yo era feliz y no sentía el frio del invierno. Podía ir a ver a los Redondos y -como ocurrió esa noche - caminar luego kilómetros y kilómetros por General Paz con mis amigos tratando de treparnos a algún colectivo. No importaba, íbamos cantando, borrachos y no sólo de alcohol. Leer más

El cuerpo del músico es llevado de su casa en Parque Leloir a la morgue de Ituzaingó para que se realice la autopsia por su muerte.

Gracias, Indio. Por tu poesía. Por tu música. Y por las incontables banderas que, para siempre, van a flamear recordándote. pic.twitter.com/9lUvPQqtZQ

"𝐴𝑙𝑙𝑖́, 𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒, 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑔𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 (𝑛𝑖 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑔𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑜𝑝𝑙𝑎𝑟...)" Lamentamos profundamente la partida de Carlos Alberto… pic.twitter.com/Aj2XwfNcCI

⚫️ En el día del fallecimiento de Carlos “Indio” Solari, recordamos el recital brindado por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el Microestadio Antonio Rotili 🔙 1º de mayo de 1992 pic.twitter.com/NXtKVCHz6M

Donde hay dolor Habrá canciones. En memoria de Carlos Alberto Solari. El Indio. pic.twitter.com/f0lOgtP2yR

La tierra gira hoy, menos veloz. Siempre en los corazones del pueblo, Indio ❤️🖤 pic.twitter.com/Df9cYBdswa

El Indio Solari, quien murió este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir, tenía una conexión especial con el fútbol. Con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se presentó en estadios. Su relación con el universo de la pelota no se limitó a ello. Al Indio le encantaba jugar al fútbol con amigos desde su infancia en La Plata. Leer más

Habemus dolor: Carlos Alberto Solari ya no está entre nosotros. Figura clave del rock argentino por prepotencia de trabajo, subido al Olimpo de los solistas del rock argentino -ese que integran Charly García, Luis Alberto Spinetta, Pappo, Gustavo Cerati, Fito Páez y Andrés Calamaro- desde afuera del propio canon y excantante del fenómeno popular más importante de nuestra música, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el hombre acaba de expirar. El gran interrogante: ¿cómo continuará el mito del hombre que ya era legendario en vida? Leer más

El guitarrista y cantante de Divididos mostró su dolor por el fallecimiento de Solari y se remontó a los años ochenta, cuando Sumo y Patricio Rey y sus redonditos de ricota compartieron escenario. "Te vas ahí, al comienzo de todo, de donde nace todo esto", dijo Mollo, en Radio con Vos.

"Lo que ha escrito ha tocado de cerca a mucha gente, la han hecho propia. Eso hace que hoy sea un duelo nacional", añadió.

Sobre las fechas compartidas, dijo que eran de "40, 50 personas, que llegaban a 60 cuando caía la policía, porque había mucha razzia". Y al final, propuso un día de duelo nacional. "Son personas que han hecho mucho por la cultura", explicó.

“Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la hinchada del Lobo” Por siempre en nuestros corazones, Mister. ♾️💙 pic.twitter.com/ZXfiLhxyCQ

Las despedidas son esos dolores dulces. El músico que eligió a La Plata para formar una banda legendaria del rock argentino. ¡Por siempre, Indio! ❤️ pic.twitter.com/VgrAPCSaUv

La bancada de Unión por la Patria le solicitó a Martín Menem, con el aval de su familia, velar al Indio Solari en el Congreso. En el oficialismo aún no responden. Leer más

"La Mona" Juan Carlos Jiménez, el popular músico cordobés, también despidió al Indio en sus redes. Fue a través de una story de Instagram, en la que compartió un tema que cantó junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la última banda de Solari.

"Aquí mi homenaje para vos querido Indio Solari, abrazo al cielo, gracias por tu música. Mi abrazo a cada fan, a sus amigos y familia", escribió en el texto que acompañaba el video. Fue en una presentación en el Festival Nacional del Cuarteto, donde Los Fundamentalistas y la Mona cantaron "Tinta China", un clásico del cordobés.

El diputado de Unón por la Patria y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, fue este viernes a la casa del Indio Solari en Parque Leloir a poco de haberse enterado del fallecimiento del emblemático líder de Los Redondos. El hijo de Cristina Kirchner tenía vínculo con el Indio pero sorprendió al llegar a la casa ubicada en el partido de Ituzaingó. Leer más

Una de las veces que dejó en claro su admiración por alguien fue cuando murió Leonard Cohen, el legendario cantautor, poeta y novelista canadiense, y le rindió un doble tributo, primero en su cuenta de Facebook y después con un poema en la revista Rolling Stone. Leer más

A la par de la convocatoria a una "Misa Ricotera" en Plaza de Mayo, por todo el país se multiplican los llamados para despedir al ídolo popular.

En Misiones, los fanáticos del Indio llamaron a convocarse a partir de las 19 en Posadas. En Mendoza, el epicentro será la Plaza Independencia, también a las 19 hs. En Jujuy, el lugar elegido fue la Plaza Belgrano, desde las 20 hs.

Walter Sidoti, exbaterista de Patricio Rey, despidió al Indio Solari en su cuenta de Instagram con una foto de ambos durante su juventud jugando al fútbol.

"Hasta siempre querido amigo, estarás en mis mejores recuerdos y en el corazón de todos y todas las ricoteros. Gracias por todo", escribió.

Además confirmó que su banda, Tarea Fina, no cancelará las fechas que tenía previstas para este fin de semana en Tandil, Azul y Bahía Blanca. "Se realizarán como homenaje y celebración de la obra eterna de mi amigo", sostuvo.

La familia del Indio Solari publicó un comunicado en su cuenta de Instagram despidiendo al músico y confirmando que se está preparando una despedida pública para los fanáticos.

"Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también. Mientras tanto, lloraremos como corresponde, escucharemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó", escribieron en Instagram.

El rumor sobre la muerte del popular músico empezó a resonar fuerte este viernes cerca de las 9 de la mañana, cuando distintas fuentes comenzaron a informar sobre la presencia de patrulleros en la puerta de la casa del cantante, en el coqueto y tranquilo barrio del partido de Ituzaingó. Leer más

A través de las redes sociales, seguidores del Indio Solari convocan a una despedida para este viernes a las 18 hs en Plaza de Mayo. "Despedimos al Indio a lo grande: Misa Ricotera", llamaron.

Nadie es capaz de matarte en mi alma. Hasta siempre Indio ❤️ pic.twitter.com/Cly45Qjl3i

Las letras de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota vivieron en las banderas que las hinchadas de todo el país llevaron a la cancha durante décadas. La Liga de Fútbol Profesional se hizo eco de ese vínculo y despidió al Indio con fotos de algunos trapos del fútbol local

Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD. https://t.co/S3J6dPAFaO

Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación, fue el primer funcionario del gobierno en despedir al Indio Solari. "Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD", escribió en X.

4 de agosto de 2001 en el viejo estadio Chateau Carreras de Córdoba –ahora, Estadio Mario Kempes- Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dio su último recital, un evento del que todo rockero que se precie de tal afirma haber presenciado, sea verdad o no. Leer más

Compuesta por la dupla Solari/Beilinson, fue incluida en su segundo álbum, Oktubre, editado en 1986 y se fue transformando hasta convertirse en un hito inusual: la banda de sonido del “pogo más grande del mundo”. Leer más

Según confirmaron a Clarín fuentes de la investigación, el Indio Solari fue hallado muerto cerca de una pileta interna de su casa en Parque Leloir. Quienes primero lo encontraron fueron personas de su equipo de trabajo, que llegaron a la casa cerca de las 7 de la mañana y dieron alerta a los servicios médicos.

De acuerdo a las primeras hipótesis que manejan los pesquisas, Solari se habría resbalado y caído al suelo.

"Su cuerpo fue hallado en cercanías de una pileta interna de su domicilio, habiendo ya intervenido la emergencia médica privada ante el llamado de su cuidadora, quien arribo al domicilio a la hora 8 en que comenzaba su actividad allí", explicaron desde la Fiscalía General de Morón a través de un comunicado

En el recuerdo eterno de haber pasado por nuestra casa, en nuestra gente y en nuestras banderas. Hasta siempre, Indio. pic.twitter.com/vjtWi4C8xm

Las redes sociales de Racing Club despidieron al Indio Solari, haciendo referencia al show que Patricio Rey dio en el Cilindro de Avellaneda en 1998. "En el recuerdo eterno de haber pasado por nuestra casa", escribieron.

Fueron dos shows, el 18 y 19 de diciembre, en el marco de la gira por el lanzamiento de Último Bondi a Finisterre. Asistieron cerca de 70 mil personas en ambo recitales.

Minutos después que se conociera la muerte del Indio Solari a los 77 años, una entrevista radial que el mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dio a fines del año pasado se transformó en tendencia en las redes sociales.

Se trata del reportaje que Andy Kusnetzoff y su equipo del programa Perros de la calle, que se emite por Urbana Play, le hicieron en diciembre pasado a la leyenda del rock argentino. Leer más

Tras conocerse la muerte del Indio, decenas de fanáticos comienzan a autoconvocarse en las afueras de la casa de Solari en Parque Leloir.

Supongo que algo así fue la muerte de Gardel. Buen viaje, Indio. Muchísimas gracias por las canciones. 🙏❤️🥃

Ivan Noble, cantante de Los Caballero de la Quema, lo despidió al Indio en X y comparó su muerte con la de Carlos Gardel. "Supongo que algo así fue la muerte de Gardel. Buen viaje, Indio".

Que horror querido amigo... De aquella charla con ganas, en tu casa este 31 de marzo. Tu compromiso con la vida y ese rato tan largo charlando de nada y de todo, el recuerdo de formar parte de las cápsulas para entrar a los recitales, cuando en Mendoza me dedicaste Etiqueta… pic.twitter.com/nwS7OHhRNy

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, otro declarado fanático de Los Redondos, también le dedicó unas palabras al Indio Solari y compartió en sus redes una foto que se sacó en marzo de este año.

Por siempre en las banderas y las canciones del Pueblo. Indio Solari 1949 - ∞ pic.twitter.com/LYNQGOD4YG

El Club Belgrano, vigente campeón del híper fútbol, también se sumó a las despedidas al Indio Solari. "Por siempre en las banderas y las canciones del Pueblo", le escribieron.

Hasta siempre, Indio. Tus canciones acompañaron generaciones enteras: en la alegría y en la derrota, en los sueños y en las resistencias. Hay voces que no se apagan cuando callan; siguen sonando en la memoria de un pueblo. pic.twitter.com/8cNynw85OJ

Un repaso por la vida del músico, en esta fotogalería

Skay Bellinson, ex guitarrista de Patricio Rey, suspendió el show que iba a dar con su banda, Los Fakires, en el Bioceres Arena de Rosario, luego de conocerse la noticia de la muerte del Indio. "Queda suspendida hasta nuevo aviso la fecha de este sábado", anunció en su cuenta de X.

Es sólo un rocanrol del país... nada menos. Tristeza.

Skay Bellinson, guitarrista de Patricio Rey e histórico socio creativo del Indio, lo despidió con unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram.

"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre", escribió el guitarrista en sus redes.

Solari y Skay mantuvieron desde la separación de la banda una tensa disputa que impidió el reencuentro en los escenarios que le reclamaron los fans durante cada recital a lo largo de las últimas dos décadas.

El empresario y conductor de radio y TV Mario Pergolini estaba al aire de Vorterix cuando, primero en las redes y después en los medios tradicionales, comenzó a replicarse la noticia del fallecimiento del Indio Solari,

"Nos despedimos y todo lo que va a sonar en este momento es redondos y música del Indio. No tenemos palabras, sabemos que habrá un montón de gente muy dolida", cerró Leer más

La Universidad de Buenos Aires distinguió hace poco más de un mes al Indio como Doctor Honoris Causa en un acto realizado en el Aula Magna de la Facultad de Medicina el pasado 16 de mayo.

Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado - última banda del Indio -, recibió la distinción y luego junto a un octeto de cuerdas interpretaron de manera acústica. El Indio agradeció el premio a través de un mensaje de audio.

"Hola, habla el Indio. Quería por este medio agradecerles, tanto al rectorado como a todos aquellos que han tenido que ver e impulsaron esta distinción. Distinción que a mí me pone muy feliz. Bueno, le agradezco a la Universidad de Buenos Aires, y a aquellos que les parece bien que yo merezca esa distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias", cerró.

Mítico líder y voz de Patricio Rey Los Redondos de Ricota, luego con una trayectoria igualmente popular como solista o con otras bandas, Carlos Alberto Solari, el “Indio”, murió este viernes a los 77 años. Fue uno de los músicos más relevantes del escenario rockero de nuestro país a lo largo de las últimas décadas. Leer más

El expresidente Alberto Fernández, un reconocido fanático de Patricio Rey, despidió en su cuenta de X al Indio Solari. "Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con distintas generaciones de argentinos. Mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos", escribió

Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados. Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con… pic.twitter.com/RjW34bmCLc

Carlos "El Indio" Solari, mítico líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y leyenda del rock argentino, murió este viernes a los 77 años.

El célebre músico se encontraba junto a su familia en su casa de Parque Leloir, Ituzaingó, al momento de su muerte. Así lo confirmaron a Clarín fuentes policiales.

Aquí Mariano Vidal,

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín