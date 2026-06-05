Farmacias: cómo es el nuevo sistema digital para retirar medicamentos que dispuso el Gobierno

El Gobierno dispuso un nuevo sistema digital para la entrega de medicamentos en farmacias , que incluye la validación electrónica de pacientes, la eliminación de soportes físicos, como recetas y registros en papel, y nuevos mecanismos de control al momento del retiro.

La medida fue establecida mediante la Resolución 638/2026 del Ministerio de Salud , publicada en el Boletín Oficial de este viernes, y fija que las farmacias deberán utilizar “sistemas de gestión que adopten mecanismos digitales para la validación y registro del acto de dispensa de medicamentos ambulatorios ”, con el objetivo de avanzar en la digitalización del proceso.

En ese marco, se reconoce “el token digital o los mecanismos equivalentes, como métodos válidos para la identificación del paciente ”, siempre que sean emitidos por plataformas que cuenten con sistemas de registración y autenticación.

El esquema también contempla la posibilidad de que los medicamentos sean retirados por otra persona . En ese caso, se admitirán “la delegación de una autorización o credencial digital del paciente” como mecanismo válido para concretar el retiro.

De todas formas, la resolución establece que las farmacias deberán “solicitar y registrar en su sistema de gestión el documento de identidad de la persona que efectúe físicamente el retiro de los medicamentos”, ya sea el propio paciente o un tercero autorizado.

La norma incorpora además la obligación de que los establecimientos utilicen sistemas que permitan “ registrar y conservar los datos de facturación asociados a cada acto de dispensa ” como respaldo ante auditorías, reclamos o controversias.

El nuevo sistema apunta a integrar la información vinculada a la entrega de medicamentos dentro del esquema de receta electrónica , que abarca desde la prescripción hasta la entrega en el mostrador.

En ese sentido, se establece la necesidad de contar con información “actualizada y unificada” para “asegurar la trazabilidad e interoperabilidad de la información y garantizar la seguridad del paciente”.

La medida prevé un plazo de hasta 180 días corridos para que las farmacias realicen las adecuaciones técnicas y operativas necesarias para su implementación. Además, es “de alcance para todos los organismos y entes que se encuentren en la órbita del Ministerio de Salud o sujetos a su fiscalización”.

Asimismo, se invita a las provincias a adherir al nuevo esquema , que entrará en vigencia desde el día siguiente a la publicación de la Resolución.

Fuente: Clarín