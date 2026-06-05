Casi una tragedia sobre la Ruta 6: un micro con 41 pasajeros desbarrancó y quedó colgado al vacío por más de cinco horas

Madrugada del jueves, Ruta 6, mucha neblina y barro en el trazado, y un chofer de un micro con 41 pasajeros que pierde el control y desbarranca. Casi la mitad de la unidad quedó al vacío por espacio de más de cinco horas y con temperaturas bajo cero. Dramático. Finalmente pudo ser rescatado por una máquina vial sin que hubiera víctimas fatales. Pero, de milagro no ocurrió una tragedia.

Fuentes policiales confirmaron que el siniestro vial tuvo lugar sobre la Ruta Provincial N°6, en la zona Pampa Tril, a unos 40 kilómetros de la localidad de Buta Ranquil , en Neuquén. Fue alrededor de las 22.30 de este miércoles.

"Recibimos un llamado telefónico con una emergencia sobre un micro que estaba a punto de caer unos 15 metros al vacío. Fue una situación muy dramática y peligrosa", informó Jorge Quiroga, jefe del cuartel de Bomberos de Buta Ranquil en diálogo con La Mañana de Neuquén.

El micro correspondía a la empresa Transporte Leader y por causas que se investigan, el chofer perdió el control de la unidad y dejó a los 41 pasajeros al borde del abismo .

"Creemos que producto del barro que había en el lugar y la densa neblina, el micro pasó de largo", se sinceró Quiroga. Lo cierto es que se vivieron momentos de suma tensión.

"Alrededor de las 4 de la madrugada pudimos sacarlo", confirmaron. Poco más de cinco horas varados, con temperaturas bajo cero y con un micro muy inestable , al borde del barranco.

"La unidad quedó atascada con parte hacia el barranco. Se quedó sin electricidad luego de los fallidos intentos que realizaron para poder volver a la ruta. Cuando llegamos, era imposible sacarlo. Se necesitaba otro tipo de maquinaria ", informaron desde la seccional de Bomberos local.

Entre la desesperación de estar al borde una caída fatal, y la falta de electricidad, el frío por la helada de la madrugada comenzó a jugar un rol fundamental entre los pasajeros. "Sin electricidad, tampoco hay calefacción. Llevamos café caliente para alivianar la espera", confió otro de los bomberos al medio local.

Lo cierto que el salvataje llegó, luego de comunicarse con el intendente quien facilitó una máquina vial para destrabar al micro y poder sacarlo hacia la ruta.

"Se trabajó hasta pasadas las 3 de esta madrugada esperando a los mecánicos de Rincón de los Sauces para reparar el colectivo mientras la moto-niveladora de la Municipalidad de Buta Ranquil pudo rescatarlo más tarde. Fue una noche difícil", coincidieron los rescatistas.

Fuentes oficiales confirmaron que de los 41 pasajeros, dos eran menores de edad que viajaban con sus padre. Y que luego del percance, cuatro de los pasajeros se quedaron en el pueblo neuquino, mientras que el resto continuó hacia Mendoza.

Fuente: Clarín