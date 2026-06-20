Estiman que los altos precios ganaderos durarán varios años

“Los ganaderos deben entender que estamos ante una nueva era para la ganadería. Los altos precios de la hacienda que se están viendo en la Argentina copian lo que ocurre en el mundo. Por décadas, nuestro país estuvo desconectado de lo que pasaba en el resto del planeta, pero hoy pueden observar que la demanda internacional crece de manera sostenida y la oferta no alcanza para abastecerla ”, afirma el consultor Víctor Tonelli.

Ante esa demanda en crecimiento, los países liquidaron stocks para abastecerla y generaron el faltante que catapultó los precios. Por ello, actualmente todos los países están entrando en una etapa de retención de hacienda para recuperar existencias , lo que es garantía de baja oferta por cuatro o cinco años más.

Los datos son elocuentes. Estados Unidos tiene una reducción del stock tan grande que le obliga a multiplicar por 2,5 el volumen importado respecto el año pasado, al pasar de 1,2 a 3 M/t. China, a pesar de las restricciones que impuso a las importaciones, no afloja y sigue importando casi 3 millones de toneladas. Y en el resto del mundo pasa algo parecido: no hay suficiente oferta suficiente de carne vacuna y la demanda crece.

Tonelli entiende que este desfase continuará varios años, porque responde a cuestiones estructurales vinculadas con la biología vacuna. “Estamos ante un proceso inexorable de escasez que arrancó en 2005 y llevará tiempo corregir” , proyecta.

Con ese marco general, en 2026, para la Argentina prevé una caída del orden de 1,2 millones de cabezas en la faena al pasar de 13,5-13,8 en 2025 a 12,3-12,6 en 2026, con una caída del orden del 10%. Esta disminución se sentirá menos en los kilos disponibles por el aumento del peso de faena, que pasó de 226 a 240 kilos por animal, por el alargamiento de las recrías y estadías más largas en los feedlots. A su vez, la reducción de la oferta provocará una caída del consumo de 6 kilos por habitante y por año .

Para 2027, Tonelli estima una situación una oferta algo mayor, porque continuará el aumento del peso de faena e ingresará un poco más de hacienda a los mercados. Recién en 2028 se podría alcanzar un equilibrio , aún con oferta escasa, que impactará principalmente en el mercado interno, que seguirá con un consumo restringido, más complicado que el de la exportación, que podrá aprovechar este ciclo favorable de precios internacionales.

Fuente: La Nación