España vs Cabo Verde, por el Mundial 2026: resultado, goles y cómo quedó el Grupo D

Cabo Verde hizo historia en su debut en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 : igualó con España y dejó patas para arriba el grupo H de donde saldría el rival de Argentina si el equipo de Scaloni se mete en 16vos de final. Uruguay y Arabia Saudita completan la zona.

¿QUIÉN DIJO QUE EN CABO VERDE NO SE JUEGA BUEN FÚTBOL? Gran lujo de Mendes y Moreira que dejaron loco a Cucurella. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/GqYSbeuFWY

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Pedri shoots as if he respects the ball, while Fermín does it as if the ball had cheated on him 😭 pic.twitter.com/c7UxFbKo7H

Hay países que exportan futbolistas, pero Cabo Verde exportó una selección entera. Cuando debute frente a España este lunes el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ninguno de sus jugadores llegará desde la liga nacional. Todos juegan fuera. En Portugal, Turquía, España, Estados Unidos, Israel, Rusia o Países Bajos. Un equipo repartido por el mundo que, sin embargo, encontró en una camiseta azul una patria común.

Roberto "Pico" Lopes , el defensor central nacido en Irlanda (de padre caboverdiano y madre irlandesa) que actualmente juega para el club Shamrock Rovers, fue convocado por la red social deltrabajo. En 2019 recibió un mensaje a través de LinkedIn por parte del entonces seleccionador de Cabo Verde, Rui Aguas. Como el mensaje estaba escrito en portugués y él no lo hablaba, pensó que se trataba de spam o algún intento de estafa, por lo que lo ignoró. Nueve meses después, le volvieron a escribir, esta vez en inglés. Al traducir el primer mensaje, se dio cuenta de que la oferta era real para representar a la selección africana. Tras aceptar la propuesta, debutó en 2019 y se convirtió en una pieza clave para el combinado nacional de los "Tiburones Azules", logrando la histórica clasificación de Cabo Verde para el Mundia. LEER MÁS .

LAMINE YAMAL, EL ÚLTIMO EN BAJARSE DEL BUS 🚌 🇪🇸 La estrella de la Selección de España llegó al estadio Atlanta con el conjunto europeo, que debutará ante Cabo Verde en el #MundialEnDSPORTS . ⏩ El 10 de Barcelona será suplente. ¿Sumará minutos? ⚽ @fabig08 en #FutbolTotal pic.twitter.com/rymuPa3gtg

😍El fiestón con el que llegan los de Cabo Verde, afición rival, que nunca enemiga, de España esta tarde... ¡Qué locura! #Mundial2026 📲 @paumilla10 pic.twitter.com/Y26QpvEZpE

Cape Verde 🇨🇻 make their World Cup debut today against Spain 🇪🇸 and their fans are hyped🔥🔥… They aren’t only bringing football to America 🇺🇸 pic.twitter.com/O7ZyfDGQgy

🚨 OFICIAL | El 𝗢𝗡𝗖𝗘 del debut mundialista. ¡Nosotros también firmamos nuestro compromiso con vosotros, equipo! #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/x0NQnRy9LB

Por primera vez en la historia, la Selección Española de Fútbol viajó al Mundial sin ningún jugador del Real Madrid. Sin embargo, Florentino Pérez acaba de solucionar esa situación que le generó muchas críticas: el flamante presidente reelecto acaba de pagarle al Chelsea cerca de 55 millones de euros para quedarse con Marc Cucurella que se vestirá de blanco a partir de la próxima temporada. LEER MÁS .

🎙️ "El partido ante Cabo Verde es el más importante del Mundial". 📺 Puedes ver aquí la rueda de prensa de Luis de la Fuente en el Atlanta Stadium de manera íntegra: https://t.co/5GwFYsWnfP #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/efmSGQa0TE

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Fuente: Clarín