Escándalos, denuncias y operaciones: quién es quién, detrás de la feroz pelea entre Santiago Caputo y Karina Milei

El territorio en disputa son las redes sociales , el lugar donde Javier Milei construyó buena parte de su capital político y donde sus seguidores libran cada día una batalla permanente. Allí también se desarrolla la interna más profunda que atraviesa hoy al oficialismo.

De un lado están los dirigentes, funcionarios y militantes digitales alineados con Santiago Caputo, quien suele identificarse con Tommy Shelby, el líder de los "Peaky Blinders". Del otro, el sector referenciado en Karina Milei, donde sobresalen Martín Menem, Sebastián Pareja y Lilia Lemoine , la cosplayer conocida como "Lady Lemon". Entre ambos grupos, las acusaciones cruzadas ya dejaron denuncias judiciales, operaciones en redes, enfrentamientos públicos y sospechas de espionaje .

La escalada tuvo un nuevo capítulo en los últimos días. La diputada Lemoine apuntó contra el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro "Galleguito" Álvarez , uno de los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, a quien vinculó con el empresario y abogado Franco Bindi, esposo de la diputada Marcela Pagano, a quienes adjudica muchas de las "operaciones" contra el gobierno de Milei.

"¿Será que algún exsocio de Bindi en Extra TV, hoy devenido en libertario, les paga el sueldo? Preguntas válidas que a esta altura me empiezo a hacer", escribió Lemoine en X. Y reclamó dentro del Gobierno el desplazamiento de Álvarez , a quien considera un traidor a Milei, por su supuesta cercanía con Bindi.

La respuesta llegó desde el universo digital libertario. Alejandro Sarubbi Benítez, conocido en X como "Gordo Leyes" , conductor del streaming Carajo y abogado de Daniel Parisini (Gordo Dan), acusó al abogado de la diputada Lemoine de extorsionarlo con difundir información privada de un familiar suyo.

"Hernán Seivane, abogado y asesor de Lilia Lemoine, amenazó con publicar datos e información sensible de mi sobrino de 4 años. Un total y completo degenerado. No tienen idea de lo que acaban de desatar", publicó Sarubbi en redes sociales. Y agregó, en streaming, una fuerte acusación: "Gordo pedófilo".

Fue luego que Seivane amenazara con iniciarle acciones legales a Sarubbi y develara que su esposa fue designada en 2025 en el Tribunal Fiscal de la Nación , pese a descalificar a "los munipa" y ser abogados de tuiteros libertarios. Ella tomó la cuenta de su esposo y desde ahí amenazó también con denunciar a Seivane.

El intercambio profundizó una dinámica que se volvió habitual dentro del oficialismo: denuncias públicas, amenazas judiciales y acusaciones cruzadas entre referentes de ambos bandos, amplificadas por miles de seguidores en redes sociales.

Las diferencias dejaron hace tiempo de ser una discusión estratégica. La pelea escaló hasta convertirse en una guerra abierta que involucra a funcionarios, legisladores, abogados, tuiteros, streamers e influencers libertarios.

Otro de los capítulos más delicados de la interna involucra al armador bonaerense Sebastián Pareja, diputado nacional y principal operador político de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.

Pareja presentó una denuncia judicial por amenazas, instigación a cometer delitos e incitación pública contra varios tuiteros libertarios que publicaron información personal en redes sociales y difundieron mensajes intimidatorios, incluso a su propio Whatsapp. La investigación quedó a cargo de la fiscal porteña Celsa Ramírez, quien avanzó con la identificación de once usuarios de X, a quienes les está tomando declaración indagatoria.

El caso fue anunciado por el Gordo Dan como una nueva escalada en la confrontación entre el armado territorial de Karina Milei y Las Fuerzas del Cielo.

La tensión ya había quedado expuesta durante la campaña electoral de 2025, cuando Pareja protagonizó un fuerte enfrentamiento con Esteban Glavinich, conocido en redes como "Traductor Te Ama" , uno de los críticos más persistentes en redes sociales del armado bonaerense.

Tras meses de críticas del tuitero contra Pareja, ambos protagonizaron un fuerte incidente durante un acto de campaña en Rosario. Según dirigentes libertarios presentes en aquel episodio, la discusión terminó con una agresión física de Pareja a Glavinich, una trompada que marcó uno de los puntos de no retorno en la relación entre ambos sectores y quedó como una muestra de hasta qué punto la interna libertaria dejó de ser una pelea exclusivamente virtual.

La interna bonaerense también llegó a la Justicia Electoral. Un grupo de dirigentes y militantes libertarios enfrentados con Pareja presentó el mes pasado una denuncia ante la Justicia por presuntas irregularidades en el manejo de afiliaciones, padrones partidarios y mecanismos internos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Los denunciantes sostuvieron que existió un manejo discrecional de las afiliaciones para bloquear a sectores internos opositores al armado bonaerense que responde a Karina Milei, mientras que desde el entorno de Pareja rechazaron las acusaciones y las atribuyeron a la disputa política interna que atraviesa el oficialismo.

La disputa alcanzó otro nivel con el denominado "caso Rufus", alrededor de la cuenta anónima @PeriodistaRufus , desde donde se difundían filtraciones y críticas a distintos dirigentes libertarios, especialmente contra Santiago Caputo.

La controversia comenzó cuando usuarios detectaron que un enlace compartido por esa cuenta remitía a una dirección asociada a Martín Menem. A partir de allí se multiplicaron las sospechas sobre una eventual vinculación entre el presidente de la Cámara de Diputados y el perfil anónimo.

La cuenta fue eliminada poco después, pero el conflicto ya había explotado.

Santiago Caputo cuestionó públicamente las operaciones anónimas dentro del espacio libertario . Sin mencionar directamente a Menem, sostuvo que ese tipo de prácticas terminaban perjudicando al Gobierno.

Mucho más contundente fue Daniel Parisini . "Estoy convencido de que no es algo fabricado. Estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem . Lo tengo totalmente asegurado, no tengo dudas", afirmó el Gordo Dan.

El conductor de La Misa sostuvo que "le mintieron al Presidente" respecto del origen de la cuenta. "El link fue compartido inexorablemente desde la cuenta de Martín Menem. No quedan dudas: no fue plantado. No le mientan nunca más al presidente", planteó Dan, en un mensaje que desmintió a Javier Milei y cuestionó la autoridad presidencial.

El caso derivó en una denuncia judicial impulsada por la diputada Marcela Pagano para determinar quiénes administraban @PeriodistaRufus y si detrás de la cuenta existía una estructura organizada de hostigamiento político.

La agrupación más identificada con Santiago Caputo es Las Fuerzas del Cielo , un espacio integrado por funcionarios, legisladores, streamers e influencers que se presentan como la "guardia pretoriana" de Milei..

Entre sus referentes están Daniel Parisini (Gordo Dan), Agustín Romo, Juan Pablo Carreira (Juan Doe), Alejandro Sarubbi Benítez (Gordo Leyes), Lucas Luna (Sagaz Luna), Nahuel Sotelo, Santiago Santurio, Mariano Pérez y Agustín Laje, entre otros.

El grupo construyó una enorme capacidad de influencia en redes sociales y se convirtió en una pieza clave de la comunicación libertaria.

Varios de sus integrantes pasaron de la militancia digital a ocupar cargos dentro del Estado. El caso más emblemático es el de Juan Carreira, cofundador de La Derecha Diario y designado director de Comunicación Digital del Gobierno .

También se destaca Lucas Luna, que integró la estructura digital oficial antes de desembarcar en Intercargo y luego concentrarse en la construcción política en territorio bonaerense.

La identificación del grupo con los "Peaky Blinders" dejó de ser una simple referencia estética. Durante los festejos del 25 de Mayo, Santiago Caputo apareció caracterizado como Tommy Shelby , el personaje principal de la serie británica interpretado por Cillian Murphy. La imagen circuló rápidamente entre militantes libertarios y fue interpretada como un guiño hacia el sector que lo tiene como principal referente político.

Desde hace meses, dirigentes y militantes alineados con Caputo utilizan referencias a Peaky Blinders para definirse dentro de la interna libertaria. La serie trata de una pandilla urbana de jóvenes, que entre 1920 y 1930 intentaban controlar las apuestas ilegales, el contrabando y el crimen organizado en Birmingham, Inglaterra.

Desde ese espacio en la interna libertaria, suelen llamar Equipo Rocket al sector referenciado en Karina Milei, Martín Menem, Pareja y Lemoine, en alusión al grupo de villanos de Pokemon que fracasa sistemáticamente en sus planes.

La respuesta del sector de Karina Milei comenzó a tomar forma durante las últimas semanas. En medio de la disputa por el control de la militancia digital libertaria, Javier Milei recibió el mes pasado en la Quinta de Olivos a un grupo de influencers y activistas de redes sociales convocados por los diputados Lemoine y Sergio "Tronco" Figliuolo, junto a Santiago Oría , director de Realización Audiovisual de Presidencia, y Macarena Jimena Rodríguez, coordinadora de Contenidos Digitales de la Subsecretaría de Prensa .

Los encuentros apuntaron a relanzar la denominada "batalla cultural" y fortalecer la presencia libertaria en redes sociales. Pero dentro de La Libertad Avanza muchos interpretaron las reuniones como un intento del sector alineado con Karina Milei de construir una estructura propia de comunicación digital para disputar la influencia que hoy tienen Caputo y sus Fuerzas del Cielo.

La señal se reforzó la semana pasada, cuando Milei volvió a recibir en Olivos a Iñaki Gutiérrez , quien maneja su cuenta de TikTok y una de las figuras más visibles de la campaña presidencial de 2023, que había quedado relegado del esquema de comunicación oficial tras los primeros meses de gobierno. La foto del encuentro fue leída como un gesto de respaldo político y una posible revalorización de su rol dentro del ecosistema digital oficialista.

En el marco de la interna entre caputistas y karinistas, la reaparición de Iñaki alimentó especulaciones sobre la conformación de una nueva tropa de influencers alineada directamente con Karina Milei para equilibrar el poder que adquirieron los denominados Peaky Blinders en el universo libertario.

Es que la pelea en el Gobierno también -y sobre todo- se libra en redes sociales, donde Milei construyó parte de su poder y donde hoy se desarrolla una de las disputas más intensas dentro de La Libertad Avanza.

Mientras los seguidores de Caputo se reivindican como los Peaky Blinders y los karinistas responden denunciando operaciones y campañas de hostigamiento, la interna libertaria sigue escalando. Y cada nuevo episodio muestra que la batalla entre ambos sectores se convirtió en uno de los principales conflictos dentro del oficialismo, aunque no el único, como lo demuestran los casos de Manuel Adorni y Patricia Bullrich. Pero eso es parte de otra historia.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín