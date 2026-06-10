Encontraron a Fabiana Hernández, la mujer de La Matanza que estuvo diez días desaparecida

Fabiana Hernández, una mujer denunciada como desaparecida en la zona de La Matanza, fue encontrada tras diez días de búsqueda. El hallazgo fue realizado por personal de la Comisaría 5° San Alberto de la Policía Bonaerense en el barrio Ferrari, jurisdicción de Merlo, en una investigación comandada por el jefe de calle de la seccional. Hernández, de 22 años, oriunda de Isidro Casanova, se había ausentado de su casa el 31 de mayo última. Fuentes del caso confirmaron a Infobae que se encuentra en buen estado.

El reclamo por su aparición llevó a protestas en Isidro Casanova , con un fuerte reclamo encabezado por las hermanas de Fabiana. una nueva movilización había sido convocada hoy miércoles a las 17 horas en el cruce de Crovaria y Cristiania, donde había sido vista por última vez.

La familia, por su parte, sostuvo que podría haber sufrido una crisis de salud mental. “Por eso estamos muy preocupados, porque puede estar en la calle, tal vez está desorientada y alguien se pueda aprovechar de la situación”, explicó su hermana Carla en una entrevista con El Trece .

“Su mamá hace días que no duerme, nosotros hace días que estamos sin comer, sin dormir , buscándola. Si alguien la tiene, por favor, que se ponga una mano en el corazón y nos diga que está bien, que está sana, que está viva”, continuó.

Según medios zonales, Fabiana vestía una campera negra con líneas rojas y blancas, un jean azul y zapatillas rosas al ser vista por última vez el 31 de mayo. Hoy, al ser hallada, vestía un conjunto diferente.

Fuente: Infobae