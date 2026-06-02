Encontraron elementos de espionaje profesional en la casa del ex presidente de ARSAT

La investigación que tiene como protagonista al ex titular de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) Facundo Leal sumó un elemento inesperado: durante el allanamiento realizado en su departamento de Palermo Chico, la Policía Federal secuestró una serie de dispositivos utilizados habitualmente en tareas de vigilancia y espionaje encubierto.

Según publicó el diario La Nación, los agentes encontraron una valija especialmente acondicionada que contenía al menos 19 equipos de uso profesional . Entre ellos había cámaras y grabadores ocultos camuflados en objetos de uso cotidiano, como anteojos, una lapicera, una llave de automóvil, un control remoto y un mouse de computadora.

Los investigadores pusieron la atención en uno de ellos: un pen drive. El fiscal federal de San Isidro Federico Domínguez ordenó peritarlo para determinar si hay contenido y si eventualmente puede ser el almacenamiento del uso de los equipos. El fiscal también dispuso peritar todos los elementos de espionaje secuestrados y cuatro celulares de Leal.

"El hallazgo del equipo de espionaje es realmente llamativo. No es para nada común que se encuentren una valija de espionaje y menos en poder de un funcionario de alta jerarquía", analizó uno de los investigadores ante la consulta de Clarín .

La Policía Federal también secuestró un detector de radiofrecuencia capaz de localizar cámaras ocultas, micrófonos espía, rastreadores GPS, un dispositivo de geolocalización con micrófono incorporado y capacidad de seguimiento satelital, un inhibidor de señal, un aparato diseñado para bloquear comunicaciones de telefonía celular, redes WiFi y sistemas de posicionamiento satelital. A eso se sumó un teléfono satelital Iridium 9555, un equipo utilizado para mantener comunicaciones en zonas sin cobertura convencional.

Todo el equipamiento se encontraba ordenado dentro de una valija rígida con compartimentos especialmente preparados para cada dispositivo.

El material se secuestró junto con 2,4 millones de dólares en efectivo (800 mil en su departamento de Palermo y casi 1.800.000 en una casa en Mendoza), además de pesos y moneda en efectivo de otros países. Pero también se encontró droga: 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo.

Por las sustancias, Leal quedó detenido. Fue indagado por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli. El ex funcionario dijo que la droga era para consumo personal. No pidió su excarcelación y seguirá detenido en la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal. "Droga, plata en efectivo y un equipo de espionaje. Todo junto puede ser muchas cosas”, analizó una fuente consultada.

Todo lo secuestrado se obtuvo en procedimientos que se ordenaron en una causa que se inició en 2024 donde se investiga una maniobra de corrupción en ARSAT por la contratación de la empresa Argentina Logistic Services (ALS) para brindar un servicio de custodia y resguardo de material. Pero la justicia detectó una licitación amañada y pago de coimas para beneficiar a una empresa que no cumplía los requisitos para la tarea. Todo surgió a partir de una denuncia por un robo en un depósito de ALS

Por eso el fiscal Domínguez pidió las indagatorias de 10 acusados, entre ex funcionarios de ARSAT, directivos de SLA e intermediarios y que se allane el organismo y otros domicilios particulares.

Leal había asumido el cargo durante el gobierno de Alberto Fernández. Con la llegada de Milei continuó al frente de ARSAT hasta que en 20025 fue designado como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) hasta que renunció en febrero. Entonces volvió a ARSAT como empleado de planta permanente.

El ex funcionario aparece en mensajes de whatsapp de otros imputados como el subgerente de compras de ARSAT Gerardo Boschin o Diego Padilla , de la empresa ALS.

Para la Justicia no hay casi dudas que los más de dos millones de dólares encontrados en las casas de Leal están vinculados a hechos de corrupción . Un elemento central para la causa serán los celulares del ex funcionario. Le secuestraron cuatro: dos marca Samsung y dos IPhone último modelo, el 17 y 18.

El fiscal Domínguez le solicitó a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que los perite. El acceso no será sencillo. Primero porque Leal no facilitó sus clave y porque los celulares de última tecnología son difíciles de desbloquear.

Junto con los procedimientos en las propiedades de Leal hubo otros allanamientos -entre ellos a la propia ARSAT- en los que se secuestraron más celulares y computadoras que también serán peritajes. La causa está en secreto de sumario ya que se están realizando otras medidas de prueba.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín