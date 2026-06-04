En una ceremonia íntima y bajo un estricto operativo policial, la familia y los amigos despiden a Agostina Vega

A cuatro días del hallazgo de los restos de Agostina Vega (14), finalmente su familia y amigos despiden a la joven en una ceremonia íntima y con un importante operativo policial y vallado para brindar privacidad. El velatorio empezó a las 18 en la funeraria Caruso Sepelios, cerca de la casa de los abuelos maternos. Está previsto que se extienda hasta las 10 de este jueves.

Al principio hubo diferencias sobre cómo iba a organizarse el último adiós a la chica que desapareció el sábado 23 de mayo y su cuerpo fue encontrado desmembrado, una semana después en un descampado de 240 hectáreas del barrio Ampliación Ferreyra.

La familia materna, de apellido Heredia, pidió que la entrega del cuerpo se realizara recién el jueves para poder participar de la marcha multitudinaria por Ni Una Menos que tuvo lugar este miércoles a partir de las 17, con el reclamo de justicia por Agostina, como lema principal. Gabriel Vega, padre de la adolescente, quería que el velatorio fuera este miércoles y en un principio se pautó para las 14.

Sin embargo, llegaron a un acuerdo y el velorio se programó para este miércoles a las 18, con un horario amplio para que no haya problema entre las familias y todos puedan concurrir.

Miguel y Elizabeth Heredia, los abuelos de Agostina, encabezaron la multitudinaria marcha para exigir justicia por su nieta y reclamar contra la violencia de género y los femicidios. Luego, se dirigieron al velorio de la adolescente. Esa fue una de las pocas presencias que pudieron verse entrar desde el vallado ubicado a unos 50 metros de la casa funeraria. No se permitió el ingreso de personas ajenas al entorno de la familia ni cámaras ni periodistas.

Durante la conferencia de prensa que se realizó este martes, su padre había expresado que prefería un velatorio íntimo, solo para la familia y en un lugar privado de las afueras de la ciudad de Córdoba.

Mientras que sus abuelos, Miguel y Elizabeth Heredia, preferían que la despedida fuera pública para que amigos, vecinos y allegados también tengan la posibilidad de acompañarlos y rendirle homenaje a Agostina.

"Gente, están impidiendo que nosotros estemos en la marcha. Necesitamos que nos acompañen en este circo que están haciendo, lo digo porque están tratando de que despidamos a mi sobrina el mismo día de la marcha", había publicado en WhatsApp su tío Franco Heredia.

Y agregó: "Quieren que el sepelio concuerde con la marcha, gente si no nos ven en la marcha es por esto. Apoyemos entre todos".

En esta línea, Franco Heredia habló con Clarín y dijo que "la Policía está haciendo un circo, los jueces... todo porque nos quieren entregar el cuerpo el mismo día que la marcha".

Finalmente, la fiscalía convocó a una reunión en la que estuvieron presentes Gabriel Vega, junto a sus abogados y los abuelos de Agostina, Miguel y Elizabeth Heredia. Ambas partes son querellantes en la causa que investiga el crimen de la adolescente y pudieron llegar a un acuerdo.

Por eso, el cuerpo fue entregado esta mañana para los arreglos fúnebres. Por su parte, Melisa Heredia -la mamá de Agostina- iba a concurrir a la despedida de su hija, a pesar de sus padres revelaron que su estado de salud era "complicado".

"A mi nieta la siguen matando y con mi hija están encarnizados, ella es víctima igual que su hija. Melisa sigue sedada, sabe que su hija no está más pero no toma dimensión. Está muy mal psicológicamente. Le están sacando medicación porque tiene que despedir a su hija" , contó Elizabeth durante la marcha de Ni Una Menos.

Gabriel Vega advirtió en la conferencia que siempre existieron diferencias con su ex. "Hubo un conflicto familiar por una cuestión de cuidados y diferencias". Su abogada aclaró que "Gabriel quería una forma y no había esa forma de otro lado".

La mamá de Agostina fue internada el sábado antes de que se encontrara el cuerpo de su hija por un cuadro de deshidratación que le provocó fallas renales. Actualmente, se encuentra con acompañamiento psiquiátrico.

La adolescente fue brutalmente asesinada entre el sábado 23 a las 23.30 y el domingo a las 4 o 5 de la madrugada. Este miércoles, se realizaron marchas en todo el país con epicentro en el Congreso Nacional para pedir justicia por Agostina en el marco de una nueva manifestación de Ni Una Menos.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín