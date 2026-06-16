En medio de la presión por Adorni en el Congreso, Santilli aceita la relación con los gobernadores

En medio de la presión contra Manuel Adorni en el Congreso, el ministro de Interior, Diego Santilli , aceita la relación con los gobernadores. Solo en este martes se reunió con tres mandatarios y en lo que va del mes mantuvo bilaterales con otros seis y participó de una reunión en el CFI con diez dirigentes de provincias del Norte Grande.

Santilli está encargado de negociar la reforma electoral, además de ser un intermediario en la gestión de reclamos económicos de los gobernadores con el ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

Pero la tarea es más amplia porque en el poroteo de votos para el Congreso los temas se mezclan. La situación de Adorni claramente se volvió una piedra en el zapato porque contamina otras discusiones, al punto que en el Senado dudan de abrir el recinto esta semana.

Lo cierto es que el grueso de los gobernadores no quieren entrar en la discusión del tema Adorni . Prefieren que sea el Ejecutivo o la Justicia los que accionen antes. La prueba de eso es que salvo el bonaerense Axel Kicillof ninguno salió a hacer declaraciones sobre el tema y están incómodos porque es la pregunta cantada de cualquier encuentro político.

Pero por más buen diálogo que Santilli mantenga con los mandatarios, los oficialistas con experiencia política advierten dos cuestiones sobre la situación: que "l as discusiones en el parlamento se espiralizan" y que "los gobernadores no tienen el control pleno sobre el total de sus legisladores " y menos en estos temas que no son de orden para una provincia.

En Interior reconocen que la eliminación de las PASO es lo deseado pero que es lo más difícil de lograr porque, sobre todo los radicales, es "un instrumento que quieren sostener con vida". Pero, confían en que las negociaciones están avanzadas para ir hacia una suspensión por un año, como ocurrió en las legislativas de 2025, o una modificación que las torne no obligatorias: unas PAS.

"Si se despeja la nube, la suspensión sale" , afirma una alta fuente de la Rosada.

El proyecto de Reforma Electoral quedó freezado en el Senado. Como siempre es un tema que seduce a los oficialismos, que tienen mayor peso para imponer candidatos a dedo.

El mega proyecto incluye no solo la eliminación de las PASO sino también la creación de la Ficha Limpia -para que condenados no puedan ser candidatos- además de cambios en la conformación de partidos políticos y su financiamiento.

La estrategia por el debate de esa reforma fue uno de los puntos de tensión dentro de la interna entre Patricia Bullrich y Karina Milei, en la que se terminó imponiendo la hermana del presidente que bregaba por el "todo o nada". Hasta ahora, quedó en nada.

Este miércoles Santilli mantuvo tres encuentros en la Casa Rosada: a la mañana recibió al gobernador de Chaco, Leandro Zdero.

"Dialogaron sobre la agenda parlamentaria que impulsa el Gobierno Nacional. En ese sentido, Santilli y Zdero destacaron la importancia de que el Congreso avance con la aprobación de la reforma electoral", informaron desde el Ministerio.

Más tarde recibió al sanjuanino Marcelo Orrego y al fueguino Gustavo Melella.

El viernes pasado se juntó con el entrerriano Rogelio Frigerio y esa misma semana estuvo con Rolando Figueroa (Neuquén) y Raúl Jalil (Catamarca), quien declaró en coincidencia con el Gobierno que "las internas deben resolverse dentro de los partidos".

Jalil, por su parte, lo invitó a la Fiesta del Poncho, en julio y a la inauguración de tres plantas de procesamiento de litio.

A principio de mes, a su vez, Santilli estuvo con Alberto Weretilneck (Río Negro) y con Osvaldo Jaldo (Tucumán), un aliado que se volvió decisivo sobre todo en Diputados. El mes pasado fueron la llave que le permitió a LLA alcanzar el quórum para abrir la sesión por Zonas Frías y bloquear el intento de interpelación de Adorni.

Todos los encuentros fueron en la Rosada, salvo con Hugo Passalacqua con quien Santilli se encontró en Misiones. Allí también tuvo una bilateral con Carlos Rovira, quien todavía pisa fuerte en la estructura de poder de la Provincia.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín