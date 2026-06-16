Mahiques y Lijo en París: alojamiento juntos, reuniones por antiterrorismo, inteligencia artificial y regreso en el mismo vuelo

Si hay coincidencias, se llamarán las de los “Campos Elíseos”. No viajaron juntos en el mismo avión desde Buenos Aires, pero en París decidieron alojarse todos en el mismo hotel , probablemente para discutir más discretamente sobre jueces, pliegos, dos nuevos cargos en la Corte Suprema, vacantes y causas sensibles de corrupción del gobierno en los tribunales.

El ministro de justicia Juan Bautista Mahiques, el juez federal Ariel Lijo , el doctor Juan Tomás Rodríguez Ponte -aspirante a magistrado en Lomas de Zamora y a cargo de las escuchas judiciales- y el juez federal Sebastian Casanello están viviendo todos en un elegante hotel de la avenue Marceau, durante su estadía entre el 15 y el 19 de junio para asistir al grupo de trabajo y al plenario del GAFI, que debe analizar los cumplimientos de Argentina para llegar a la OCDE. En total son quince personas la delegación argentina.

El GAFI fue creado en 1989 por los países integrantes del G7 con el objetivo de coordinar acciones contra el lavado de activos. Un año después publicó sus 40 recomendaciones, consideradas actualmente la principal guía internacional para combatir los delitos económicos y financieros.

El grupo del GAFI debe evaluar el caso Argentina, que aspira a acceder a la OCDE. Pero debe cumplir antes con las recomendaciones para controlar el lavado de dinero, la salida ilegal de dinero, los servicios financieros oscuros y las operaciones inmobiliarias, cuyos fondos terminan en un banco en el exterior. También el plenario del GAFI analizará Turquía y Canadá y la situación en Venezuela e Irán. La prensa no tiene acceso a sus deliberaciones.

El ministro Mahiques busca aprovechar la positiva visión que dio el acuerdo del Senado a 70 pliegos judiciales promovidos por el Ejecutivo ante la sociedad. Por eso cerca de él creen que sería un buen momento para completar los cinco miembros de la Corte Suprema. Pero la opinión pública está pidiendo transparencia para designar a los jueces y que no sea a dedo o por conveniencia. Milei sospecha y parece tomar distancia de la propuesta.

Desde que el presidente asumió el poder, durante dos años no se cubrió ni un solo cargo de jueces, fiscales ni defensores oficiales, lo que incrementó la crisis judicial por vacantes masivas.

El Consejo de la Magistratura, responsable de armar las ternas que se envían al Poder Ejecutivo para la cobertura de puestos judiciales, en los últimos dos meses ya dirigió 35 nuevas ternas que incluyen cargos sensibles en Comodoro Py, el fuero donde se investiga la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico.

Allí se tramitan los expedientes más sensibles para la administración mileista: ANDIS, Libra, las causas contra Manuel Adorni y los créditos hipotecarios del Banco Nación.

El juez federal Ariel Lijo es quien investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por presunto enriquecimiento ilícito y supuestos vínculos irregulares con proveedores del Estado.

Más allá de estos intereses, el ministro Mahiques tiene otro problema.¿ Como resolver el caso Adorni, que aterrizó en el juzgado de Lijo, como tantas otras causas de corrupción gubernamental en la Argentina, sin dañar al gobierno de Javier y Karina Milei ?

Más que ministro, Mahiques es un hijo de la familia judicial y los conoce a todos. Lijo, que fue frenado en su intento de llegar a la Corte Suprema, y el actual ministro, trabajaron juntos y ahora tienen la misma ambición: ser procuradores de la Nación, jefe de todos los fiscales.

Con el affaire Adorni en marcha, el gobierno analiza postular otros dos nuevos ministros para la Corte Suprema, y mandar más pliegos para rellenar las vacantes judiciales. De todo esto se estará hablando en Paris entre todos ellos.

Con dos autos en el mecánico, la embajada argentina tenía problemas logísticos para manejar una delegación de quince personas . Tuvieron que pedir más presupuesto de alquiler de autos.

El ministro Mahiques y su asesora Sol Purita llegaron al aeropuerto Charles de Gaulle el sábado casi a la seis de la tarde. En París habían estado hace dos semanas, en la conferencia sobre el dinero del G7.

El doctor Ariel Lijo viajó el sábado junto a Tomas Rodriguez Conte, su amigo, en un vuelo de Air France.

Las deliberaciones del Grupo de trabajo del GAFI se iniciaron el lunes a las 9. Todos ellos participaron . A las 11, el ministro Mahiques, el doctor Lijo, el doctor Rodriguez Ponte y Sol Purita se dirigieron al tribunal judicial de París y su imponente nuevo edificio de vidrio para encontrarse con Olivier Christen, el procurador antiterrorista de la República, a firmar un memorándum de entendimiento.

Ese mismo día aterrizó en París desde Roma el juez federal Sebastián Casanello, que se sumó a la delegación argentina. La “créme” de Comodoro Py en París.

El plenario del GAFI se inició el lunes en el vidriado edificio de la OCDE. La presidenta saliente del GAFI, la mexicana Elisa de Anda Madrazo los recibió en reunión bilateral. Luego hizo lo mismo el nuevo director, el británico Giles Thompson.

Cuando el plenario analizaba la situación de Turquía, los jueces federales Lijo, Casanello, el doctor Rodríguez Ponte y la asesora Sol Purita asistían a una reunión con l a directora del programa de Inteligencia Artificial del Ministerio de Justicia, Elise Farge di Maria.

Toda la delegación asistió a una comida en la residencia del embajador argentino en la Avenue Foch, con las paredes cubiertas de artistas argentinos que han prestado sus obras.

El viernes será el último día del plenario del GAFI. Habrá una reunión bilateral con Elzbieta Frankow, presidente del grupo Egmont. Luego, el ministro Mahiques y los jueces federales visitarán Estación F y dialogarán con los expertos en Inteligencia Artificial en procesos jurídicos y judiciales en el barrio XIII de París.

Ese día habrá una conferencia de prensa del presidente del GAFI para anunciar las conclusiones del plenario. Con la excepción del juez Casanello, que se va antes, la delegación en su totalidad partirá de regreso a Buenos Aires al mediodía del sábado. Tendrán otras 13 horas de vuelo para más largas conversaciones.

Periodista,

Fuente: Clarín