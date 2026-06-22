Elaboraban y vendían bebidas alcohólicas con cannabis: fueron detenidos

Todo comenzó con el hallazgo de una botella de vidrio en inmediaciones de boliches de Ramos Mejía, en la zona oeste del conurbano bonaerense. Una etiqueta identificaba a la bebida como Fernnabis , un “fernet con extractos de cannabis”. Era el principio de una investigación que en las últimas horas derivó en la detención de dos sospechosos y el desmantelamiento del centro de producción y comercialización de las bebidas.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales y judiciales. Se trata de una investigación a cargo del fiscal federal Sebastián Basso , de la que participa el juez federal de Morón Jorge Rodríguez y el secretario penal Ignacio Calvi .

“La investigación se inició a partir del secuestro de una botella identificada como Fernnabis, un fernet con extractos de cannabis, en las inmediaciones de locales bailables de Ramos Mejía. A partir de ello, se desarrollaron tareas de inteligencia, relevamiento de redes sociales, análisis de fuentes abiertas y una compra controlada autorizada judicialmente, que permitió corroborar la comercialización del producto a través de canales digitales”, explicaron fuentes judiciales.

La producción del Fernnabis se hacía en un inmueble situado en Piedras al 600, en el barrio porteño de Monserrat. Una pareja estaba detrás de la elaboración y comercialización.

“Como resultado de las medidas investigativas, se logró determinar que las bebidas eran promocionadas y comercializadas mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, atribuyéndoles efectos psicoactivos y ofreciendo envíos a distintos puntos del país. Asimismo, una pericia química preliminar practicada sobre una muestra obtenida durante la compra controlada confirmó la presencia de THC, principio activo del cannabis”, agregaron los voceros judiciales consultados.

De la investigación participaron detectives de la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Policía Federal Argentina (PFA).

En un comunicado de prensa, la PFA informó que los sospechosos no tenían autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). La bebida era producida con tres variedades genéticas de Cannabis sativa : tetrahidrocannabinol (THC) Heiss , Purple y Lemon .

“Se determinó que los sospechosos utilizaban como punto de elaboración un domicilio situado en Piedras al 600, en el barrio porteño de Monserrat. El ardid continuaba con la venta por redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea , para finalmente abastecer a potenciales consumidores con el servicio de courier en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el resto del país" , se agregó en el citado comunicado de prensa.

En el allanamiento ordenado por el juez Rodríguez, a pedido del fiscal Basso, el personal de la PFA secuestró 1.220 kilos de hojas de planta de cannabis sativa, 200 gramos de cogollos de marihuana, tres plantas de marihuana de 60 centímetros de alto, 12 bidones de 20 litros de una bebida que contenía una mezcla de alcohol y cannabis sativa , 30 botellones de fernet, dos botellas de licor cannábico, 30 botellas de Fernnabis, 19 frascos de plástico con difusor que poseía alcohol con cannabis y etiquetas con la palabra sannabis , cuatro paneles de maderas recubiertos con aislantes térmicos y membrana difusora de calor (utilizados como indoor ), una carpa indoor desmontable con inscripción, varias hierbas aromáticas, dos teléfonos celulares, dos notebooks, registros vinculados a remesas y documentación de interés.

Tras la identificación de los dos sospechosos y al constatar que no tenían antecedentes penales, ambos fueron excarcelados y continuarán el proceso en libertad.

“La causa intenta determinar el alcance de la operatoria, el volumen de producción y distribución de las bebidas investigadas, así como la eventual participación de otras personas vinculadas a su elaboración y comercialización”, dijeron fuentes judiciales.

Fuente: La Nación