El último adiós a Gaspi y el recuerdo de su entrenador para la pelea que marcó su carrera: “Murió en su plenitud”

El impacto por l a muerte de Gaspar Prim Díaz (23) , más conocido como Gaspi, sigue generando conmoción entre familiares, amigos y quienes compartieron distintos momentos de su vida. Entre ellos está Sergio Bara , el entrenador que lo acompañó durante uno de los procesos más importantes de su transformación personal: la preparación para "La Velada del Año ", el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos.

Bara habló con Clarín y recordó cómo fue conocer a un joven que llegó al gimnasio con un desafío enorme por delante y terminó encontrando una versión distinta de sí mismo.

"Un día estaba viendo un partido de pádel en mi club y llegó con su manager para comentarme lo de la velada. Yo no sabía quién era Gaspi" , dijo para este diario. La propuesta era compleja. El youtuber tenía que prepararse para subir a un ring ante miles de personas y millones de espectadores . Antes de pensar en boxeo, había un obstáculo: "Tuvo un gran proceso. Primero tuvo que bajar de peso. Bajó casi treinta kilos. No parecía haber mucha esperanza, pero acepté el desafío".

Durante casi tres meses convivieron prácticamente a diario. Gaspi alquiló una casa en Marcos Paz para estar cerca del gimnasio y dedicarse por completo al entrenamiento y su objetivo.

"Estuvimos tres meses casi conviviendo. Daniel, un preparador físico de mi gimnasio, se encargó de toda la parte física y yo de la preparación de boxeo. Le puse a disposición todo el equipo y todos se fueron encariñando con él", contó.

Según Bara, detrás de "Gaspi ", el personaje que millones seguían en redes sociales, había un chico mucho más reservado de lo que la gente imaginaba. "Aunque parezca increíble, era un chico muy tímido. Muy introvertido. Por eso armamos un grupo reducido para el entrenamiento en conjunto y le pedimos a todos que mantuvieran en secreto que se estaba preparando para la pelea", contó.

Más allá de la preparación deportiva, el entrenador asegura que lo más importante fue el cambio que experimentó Gaspi en esos meses.

"Gaspar había sido el desarreglado, el que hacía reír. Cuando empezó a entrenar comenzó a ver un cambio en él y le gustaba . Estaba súper fachero. Vino a Marcos Paz, dejó de tomar alcohol, empezó a cuidarse con las comidas", recordó y resumió el proceso en una frase: "Gaspar le ganó a Gaspi . Durante mucho tiempo había sido al revés".

Según Bara, el youtuber estaba atravesando uno de los mejores momentos de su vida y con un objetivo claro. " Murió en su plenitud. Estaba bien de salud, estaba bien de cabeza. Su sueño era hacer cine. Quería actuar y dirigir. Era a donde quería llegar".

La pelea en España es considerada por sus seguidores como el momento que marcó un punto de inflexión en su carrera. Bara recuerda que el nerviosismo estaba presente desde el comienzo: " Tenía mucho miedo . Iba a subir a pelear con alguien y nunca lo había hecho en su vida. Yo le decía que el éxito estaba detrás de ese miedo. Él estaba convencido de eso".

Sin embargo, la experiencia terminó superando cualquier expectativa y resultado. "No le interesaba si ganaba o perdía. Cuando salió a pelear se caía el estadio de tantas ovaciones", contó.

Gaspi enfrentó a un rival español, pero el apoyo del público fue como si estuviera de local . "La gente estaba cien por ciento con él. Nunca sintió que perdió. Lo ovacionaban tremendamente. Terminó llorando y lo último que le importaba era el resultado".

Para Bara, la verdadera victoria había llegado mucho antes: "Tenía 22 años. Nunca había peleado y terminó en un evento monstruoso delante de miles de personas. Después de eso lo reconocían por la calle en España".

Aquella experiencia quedó registrada en "Camino a la Velada", el documental dirigido por Lucas Vignale que siguió de cerca la transformación del influencer . "Lo grabamos apenas llegamos a España y en un día tuvo seis millones de reproducciones. Después hicieron una segunda parte mostrando todo el día a día", recordó.

El entrenador también participó de la producción y comentó sobre la gran inversión que destino Gaspar a la misma. "El video tuvo de todo: un helicóptero, la explosión de un auto. Lucas me preguntó si quería actuar". La referencia al helicóptero hoy adquiere una carga especial.

"Yo hablé con Lucas la noche anterior a que muriera porque se cumplía un año de ese video. Me parte el alma ", dijo Bara. Según contó, Vignale tenía previsto viajar a África por trabajo en las próximas semanas.

"Estaban haciendo contenido con Oliver Tree . Después Gaspi se iba al Mundial y Lucas se iba a África. No sé cómo terminaron los tres en Río ni quién convenció a quién. Sé que Gaspi había ido al recital de Oliver en Argentina y pegaron buena onda. No se conocían de antes" , señaló.

A medida que avanzó la relación profesional, Bara también conoció a la familia del influencer . Incluso llegó a visitar a Ricardo Prim, el padre de Gaspi, que vive en Puerto Madryn. "Yo había instalado unas antenas cerca de donde estaba él y Gaspi me dijo que fuera a conocerlo ", recordó.

La imagen que conserva es la del chico que dejó sus miedos y cambió completamente su vida para cumplir sus objetivos y sueños. "Lo que más me quedó es que él entendió que podía lograr cosas que antes creía imposibles. La pelea fue una excusa . Lo importante fue todo lo que pasó antes y a lo que él quería llegar".

Por todo ello es que Bara impulsa por redes sociales un encuentro homenaje en el Obelisco para este sábado a las 15 y bajo la consigna "Hasta siempre, Gaspar". Una iniciativa en la que se espera la presencia de sus seguidores y de sus familiares y amigos que prefirieron mantener en reserva detalles sobre la despedida del influencer.

Redactora de Sociedad. fargañaraz@clarin.com

Fuente: Clarín