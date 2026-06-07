El último adiós al Indio Solari: ya hay varias cuadras llenas de fanáticos esperando para ingresar al predio

La noticia de la muerte de Carlos “Indio” Solari sacudió a la Argentina y desató una ola de homenajes espontáneos en todo el país. Miles de personas se reúnen hoy desde las 11 para darle el último adiós al músico en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico.

“El Indio es un sentimiento nacional”, dijo a TN un fanático entre la gente que sigue llegando. Detrás, otro gritó: “¡Vamos el Indio!”. En la previa del velorio, que comenzará a las 11, el clima ya está cargado de canciones, recuerdos y frases que se repiten como consignas.

A menos de dos horas del inicio del velorio, previsto para las 11, continúan llegando fanáticos a Avellaneda para despedir al Indio. Desde temprano, grupos de seguidores se acercan con banderas, remeras y cánticos, en una escena que mezcla emoción y expectativa.

En medio de la vigilia y la expectativa, una frase empezó a repetirse entre los seguidores: “Esta va a ser la última misa”, lanzó un fanático, sintetizando el clima de despedida que atraviesa a buena parte del público.

A la vez, el fenómeno trasciende generaciones. “Mi mamá nos transmitió la pasión por el Indio”, contó una fanática a TN , reflejando cómo el legado del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se hereda como una tradición familiar.

Desde distintos puntos del país, miles de fanáticos del Indio Solari empiezan a llegar a Avellaneda para darle el último adiós. Se espera que sea uno de los homenajes populares más multitudinarios de los últimos años en la Argentina.

Los vecinos de Villa Dominico expresaron en redes sociales que ya hay varias cuadras llenas de fanáticos sobre la avenida Mitre y las calles aledañas al Polideportivo José María Gatica, donde se realizará el velatorio público del Indio Solari.

El evento está programado para comenzar a las 11:00 y "hasta que haga falta"- Decenas de micros cargados de personas provenientes del interior comenzaron su travesía durante la madrugada para llegar a Avellaneda y darle el último adiós al idolo del rock.

El Polideportivo José María Gatica ubicado en Villa Domínico será escenario del velatorio público de una de las figuras más influyentes del rock nacional, Carlos "Indio" Solari . El multitudinario evento se anunció para las 11:00 de este domingo, y se espera que la convocatoria alcance cifras muy altas.

El predio ubicado en el Parque de los Derechos del Trabajador , fue elegido como sede de la despedida por su capacidad e infraestructura. El microestadio cerrado cuenta con 1300 metros cuadrados y habitualmente alberga competencias de básquet, vóley y futsal, además de actividades comunitarias. Su amplitud permite organizar pasillos vallados y garantizar una circulación ordenada para evitar aglomeraciones.

En plena madrugada del domingo, cientos de fanáticos siguen llegando a las inmediaciones del Polideportivo José María Gatica , en Villa Dominico, donde se realizará el velatorio del Indio Solari a partir de las 11:00.

Muchas personas flamean banderas, cantan canciones del idolo del rock e incluso pintan baldosas o murales con su cara.

Este sábado, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentaron en el predio ferial de Comodoro Rivadavia después de la decisión de no cancelar su concierto tras la muerte del Indio Solari.

Al salir al escenario, los músicos se pararon frente al público, se abrazaron y se largaron a llorar mientras la gente coreaba “Olé, olé, olé, Indio, Indio”.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso , brindó detalles sobre el operativo que acompañará el velatorio público del Indio Solari , previsto para este domingo a las 11 en el Microestadio José María Gatica, ubicado en Parque Domínico, Avellaneda .

El funcionario confirmó que el acceso al predio será por Avenida Mitre y Darwin y pidió a los asistentes respetar las indicaciones de los organizadores para garantizar una circulación fluida.

Las autoridades bonaerenses continúan ultimando detalles para el homenaje y despedida del Indio Solari , un evento para el que se espera la llegada de miles de fanáticos de todo el país. Según explicó el ministro de Seguridad de PBA, Javier Alonso , el operativo se organiza en conjunto con el municipio de Avellaneda y en permanente contacto con la familia del músico.

"Estamos organizando nada menos que la despedida de un artista popular muy querido por muchos argentinos ", señaló Alonso al aire de TN . Además, pidió que la convocatoria se desarrolle en un clima de respeto , convivencia y paciencia, en línea con el espíritu que caracterizó históricamente a los encuentros ricoteros. Si bien el funcionario evitó arriesgar una cifra de asistentes, reconoció que esperan una concurrencia masiva . "Sabemos que va a venir mucha gente", afirmó el ministro.

Las calles aledañas al Polideportivo José María Gatica en Villa Domínico, ya se llenaron de fanáticos que realizan una vigilia para despedir al Indio Solari . El velatorio público se llevará a cabo en el lugar este domingo a partir de las 11:00, y hasta que "haga falta" , según expresó la familia del artista en un comunicado.

Cientos de personas están acampando en las inmediaciones del predio , escuchando canciones del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, junto a banderas, heladeras y lonas para pasar la noche. En paralelo, miles de personas de todo el país están movilizándose hacia Avellaneda para darle el último adiós al "Mister" en una jornada cargada de emoción.

Fuente: TN