Hay alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras 8 provincias para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para algunos sectores de Buenos Aires , La Pampa , San Luis , Córdoba , Santa Fe , Entre Ríos , Corrientes , Chaco y Santiago del Estero . Para Mendoza , rige una alerta amarilla por lluvias de variada intensidad.

Este nivel de alertas indican posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Para Buenos Aires , La Pampa , Córdoba , Santa Fe , Entre Ríos , Corrientes , Chaco y Santiago del Estero las zonas se verán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm , pudiendo ser superados de forma puntual.

En San Luis, el área será afectada por tormentas aisladas, siendo algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 70 km/h . Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, que pueden excederse en forma local.

El área será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 40 mm , que pueden ser superados de forma puntual.

Fuente: TN