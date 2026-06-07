Así es el operativo para la despedida del Indio en Avellaneda: hay peajes liberados y puestos sanitarios

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso , brindó detalles sobre el operativo para el velatorio público del Indio Solari , previsto para este domingo a las 11 en el Microestadio José María Gatica, ubicado en Parque Domínico, Avellaneda .

El funcionario confirmó que el acceso al predio es por Avenida Mitre y Darwin y pidió a los asistentes respetar las indicaciones de los organizadores para garantizar una circulación fluida.

Hay efectivos de la Policía bonaerense, personal de la Superintendencia de Cuerpo, grupos motorizados , agentes de tránsito, equipos de emergencia y puestos de asistencia sanitaria distribuidos en distintos puntos del recorrido previsto.

Además, Alonso informó que la autopista Buenos Aires-La Plata liberó sus peajes entre las 6 y las 20 . También recordó que la estación de tren de Villa Domínico es una de las principales alternativas para llegar al homenaje.

Aunque admitió que es imposible calcular cuántas personas estarán presentes, el ministro aseguró que “ va a venir mucha gente ”. En ese sentido, pidió paciencia a los fanáticos y también a los vecinos de Avellaneda . “Esto tiene que darse en un clima de convivencia, afecto, cuidado y respeto”, remarcó.

Destacó además que las distintas concentraciones espontáneas realizadas desde que se conoció la muerte del artista se desarrollaron sin incidentes . “En todas las plazas de la provincia de Buenos Aires no hubo ningún inconveniente”, aseguró. Este antecedente permite mirar con optimismo una convocatoria que promete reunir a seguidores de todas las edades y de distintos rincones del país.

El predio elegido cuenta con amplios espacios para que los asistentes puedan permanecer y descansar mientras esperan para poder entrar .

Los organizadores remarcaron que es fundamental respetar los corredores de circulación y avanzar de manera permanente para evitar demoras y aglomeraciones . El objetivo es que la mayor cantidad posible de personas pueda ingresar al predio y participar del último adiós al músico.

Por la magnitud de la convocatoria, las autoridades prevén una asistencia masiva de fanáticos llegados desde distintos puntos del país.

La despedida del líder de Los Redondos podría transformarse en uno de los homenajes populares más multitudinarios de los últimos años en la Argentina.

Fuente: TN