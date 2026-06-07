Cómo es el Polideportivo Gatica, el predio donde se hará el velatorio del Indio Solari

El Polideportivo José María Gatica es el lugar donde se realizará este domingo el velatorio del Indio Solari . El predio municipal fue elegido por su capacidad para recibir una gran cantidad de personas y por la facilidad de acceso que tiene desde distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) .

El complejo está ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda , y forma parte del Parque de los Derechos del Trabajador . Además, es considerado uno de los espacios deportivos más importantes del conurbano bonaerense.

Se trata de un estadio cubierto de 1300 metros cuadrados , preparado para actividades deportivas, culturales e institucionales de gran convocatoria. Gracias a su estructura, permite organizar el ingreso y la circulación de miles de personas en un entorno controlado.

El complejo está ubicado sobre la avenida Bartolomé Mitre , una de las arterias más importantes de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda.

Su ubicación estratégica facilita la llegada de personas desde distintos puntos del conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires .

Además, se encuentra rodeado por el Parque de los Derechos del Trabajador , un amplio espacio verde que aporta sectores abiertos en los alrededores del predio.

El acceso al polideportivo para despedir al Indio Solari será por avenida Mitre y Darwin .

El velatorio para que los fanáticos puedan despedir al Indio Solari empezará a las 11 de la mañana de este domingo 7 de junio .

Fuente: TN