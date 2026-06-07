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Cómo es el Polideportivo Gatica, el predio donde se hará el velatorio del Indio Solari

Redacción CNM junio 07, 2026

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El Polideportivo José María Gatica es el lugar donde se realizará este domingo el velatorio del Indio Solari . El predio municipal fue elegido por su capacidad para recibir una gran cantidad de personas y por la facilidad de acceso que tiene desde distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) .

El complejo está ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda , y forma parte del Parque de los Derechos del Trabajador . Además, es considerado uno de los espacios deportivos más importantes del conurbano bonaerense.

Se trata de un estadio cubierto de 1300 metros cuadrados , preparado para actividades deportivas, culturales e institucionales de gran convocatoria. Gracias a su estructura, permite organizar el ingreso y la circulación de miles de personas en un entorno controlado.

El complejo está ubicado sobre la avenida Bartolomé Mitre , una de las arterias más importantes de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda.

Su ubicación estratégica facilita la llegada de personas desde distintos puntos del conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires .

Además, se encuentra rodeado por el Parque de los Derechos del Trabajador , un amplio espacio verde que aporta sectores abiertos en los alrededores del predio.

El acceso al polideportivo para despedir al Indio Solari será por avenida Mitre y Darwin .

El velatorio para que los fanáticos puedan despedir al Indio Solari empezará a las 11 de la mañana de este domingo 7 de junio .

Fuente: TN


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