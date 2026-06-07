El último adiós al Indio Solari: hay más de 65 cuadras de fila para despedir al ídolo en un masivo velatorio

La noticia de la muerte de Carlos “Indio” Solari sacudió a la Argentina y desató una ola de homenajes espontáneos en todo el país.

La mañana del domingo en Villa Domínico arrancó distinta. Desde temprano, una marea de gente empezó a formar una fila interminable frente al Polideportivo José María Gatica . Nadie quería quedarse afuera del último adiós al Indio Solari , el ídolo que marcó a fuego la historia de la música argentina.

Entre los miles que peregrinaron hasta Avellaneda, una fanática de 18 años , con la voz quebrada, resumió en diálogo con TN lo que sienten muchos: “ Es muy importante para mí y mi familia, nos acompañó en todo momento . En sus canciones estuvo en cada viaje, cuando tomamos mates, cuando estábamos tristes, contentos o enojados...“.

“La despedida al Indio ya comenzó. Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera, dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas ”, expresó la familia del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Sobre la duración del velatorio masivo, aseguraron: “Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós”.

“Mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros”, recalcaron por los valores del Indio.

Con ese mensaje, la familia buscó llevar tranquilidad a los fanáticos para poder transitar el dolor en comunidad y despedir a su ídolo.

Desde las 10 de la mañana, los fanáticos del Indio Solari despiden al ídolo del rock nacional en el Polideportivo José María Gatica . Hay más de 15 cuadras de fila para ingresar al complejo.

Debido a la multitud que ya se encuentra en las inmediaciones del Parque Domínico, se organizó un operativo para que la gente pueda ingresar y salir sin alterar el orden .

El velatorio público al Indio Solari comenzó hoy a las 10 en el Polideportivo José María Gatica ubicado en Villa Domínico, donde ya hay al menos 15 cuadras de fila de fanáticos que esperan para poder despedirlo.

En medio de este multitudinario último adiós, desde la cuenta oficial del músico emitieron un sentido comunicado para agradecer por el apoyo constante de los seguidores.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado vivieron un emotivo momento hoy por la mañana cuando llegaron al aeropuerto de Comodoro Rivadavia y los fanáticos los recibieron entre aplausos.

La banda había dado un show el sábado por la noche que decidió no cancelar en medio de la triste noticia por la muerte del Indio Solari.

El velatorio público del Indio Solari comenzó esta mañana en el Polideportivo José María Gatica, en Avellaneda, con un fuerte operativo de seguridad y cortes de tránsito en la zona. Desde temprano, miles de fanáticos se acercaron para darle el último adiós y ya se extiende una fila de al menos 15 cuadras para ingresar.

La familia del músico adelantó que la despedida se mantendrá abierta “hasta que haga falta”, con el objetivo de que todos puedan participar.

“El Indio es un sentimiento nacional”, dijo a TN un fanático entre la gente que sigue llegando. Detrás, otro gritó: “¡Vamos el Indio!”. En la previa del velorio, que comenzará a las 11, el clima ya está cargado de canciones, recuerdos y frases que se repiten como consignas.

A menos de dos horas del inicio del velorio, previsto para las 11, continúan llegando fanáticos a Avellaneda para despedir al Indio. Desde temprano, grupos de seguidores se acercan con banderas, remeras y cánticos, en una escena que mezcla emoción y expectativa.

En medio de la vigilia y la expectativa, una frase empezó a repetirse entre los seguidores: “Esta va a ser la última misa”, lanzó un fanático, sintetizando el clima de despedida que atraviesa a buena parte del público.

A la vez, el fenómeno trasciende generaciones. “Mi mamá nos transmitió la pasión por el Indio”, contó una fanática a TN , reflejando cómo el legado del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se hereda como una tradición familiar.

Desde distintos puntos del país, miles de fanáticos del Indio Solari empiezan a llegar a Avellaneda para darle el último adiós. Se espera que sea uno de los homenajes populares más multitudinarios de los últimos años en la Argentina.

Los vecinos de Villa Dominico expresaron en redes sociales que ya hay varias cuadras llenas de fanáticos sobre la avenida Mitre y las calles aledañas al Polideportivo José María Gatica, donde se realizará el velatorio público del Indio Solari.

El evento está programado para comenzar a las 11:00 y "hasta que haga falta"- Decenas de micros cargados de personas provenientes del interior comenzaron su travesía durante la madrugada para llegar a Avellaneda y darle el último adiós al idolo del rock.

El Polideportivo José María Gatica ubicado en Villa Domínico será escenario del velatorio público de una de las figuras más influyentes del rock nacional, Carlos "Indio" Solari . El multitudinario evento se anunció para las 11:00 de este domingo, y se espera que la convocatoria alcance cifras muy altas.

El predio ubicado en el Parque de los Derechos del Trabajador , fue elegido como sede de la despedida por su capacidad e infraestructura. El microestadio cerrado cuenta con 1300 metros cuadrados y habitualmente alberga competencias de básquet, vóley y futsal, además de actividades comunitarias. Su amplitud permite organizar pasillos vallados y garantizar una circulación ordenada para evitar aglomeraciones.

En plena madrugada del domingo, cientos de fanáticos siguen llegando a las inmediaciones del Polideportivo José María Gatica , en Villa Dominico, donde se realizará el velatorio del Indio Solari a partir de las 11:00.

Muchas personas flamean banderas, cantan canciones del idolo del rock e incluso pintan baldosas o murales con su cara.

Este sábado, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentaron en el predio ferial de Comodoro Rivadavia después de la decisión de no cancelar su concierto tras la muerte del Indio Solari.

Al salir al escenario, los músicos se pararon frente al público, se abrazaron y se largaron a llorar mientras la gente coreaba “Olé, olé, olé, Indio, Indio”.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso , brindó detalles sobre el operativo que acompañará el velatorio público del Indio Solari , previsto para este domingo a las 11 en el Microestadio José María Gatica, ubicado en Parque Domínico, Avellaneda .

El funcionario confirmó que el acceso al predio será por Avenida Mitre y Darwin y pidió a los asistentes respetar las indicaciones de los organizadores para garantizar una circulación fluida.

Las autoridades bonaerenses continúan ultimando detalles para el homenaje y despedida del Indio Solari , un evento para el que se espera la llegada de miles de fanáticos de todo el país. Según explicó el ministro de Seguridad de PBA, Javier Alonso , el operativo se organiza en conjunto con el municipio de Avellaneda y en permanente contacto con la familia del músico.

"Estamos organizando nada menos que la despedida de un artista popular muy querido por muchos argentinos ", señaló Alonso al aire de TN . Además, pidió que la convocatoria se desarrolle en un clima de respeto , convivencia y paciencia, en línea con el espíritu que caracterizó históricamente a los encuentros ricoteros. Si bien el funcionario evitó arriesgar una cifra de asistentes, reconoció que esperan una concurrencia masiva . "Sabemos que va a venir mucha gente", afirmó el ministro.

Las calles aledañas al Polideportivo José María Gatica en Villa Domínico, ya se llenaron de fanáticos que realizan una vigilia para despedir al Indio Solari . El velatorio público se llevará a cabo en el lugar este domingo a partir de las 11:00, y hasta que "haga falta" , según expresó la familia del artista en un comunicado.

Cientos de personas están acampando en las inmediaciones del predio , escuchando canciones del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, junto a banderas, heladeras y lonas para pasar la noche. En paralelo, miles de personas de todo el país están movilizándose hacia Avellaneda para darle el último adiós al "Mister" en una jornada cargada de emoción.

Fuente: TN