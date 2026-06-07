Un subcomisario se defendió de un robo a los tiros en La Matanza: mató a un menor con antecedentes y otro se suicidó tras ser herido

La seguidilla sangrienta no tiene fin en La Matanza : después de los asesinatos de un policía y un remisero, en dos asaltos en González Catán y Rafael Castillo, otro intento de robo terminó con dos ladrones muertos en La Tablada.

Todo sucedió a las 7.10 del jueves en la calle Rincón al 4800, adonde el subcomisario Walter Pacheco, de 47 años, se encontraba en su camioneta Volkswagen Amarok, para llevar a sus hijos a la escuela, acompañado por su esposa.

En ese momento, la familia fue emboscada por una banda de cuatro ladrones que se movía en un Peugeot 208 que tenía pedido de captura por robo.

Tres asaltantes se bajaron armados y allí se produjo un enfrentamiento en el que el subcomisario les disparó a dos de ellos con su pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros.

Tobías Robles (16) recibió un balazo en el abdomen y perdió la vida poco más tarde en el Hospital Balestrini.

Según fuentes de la investigación, tenía antecedentes por un " homicidio en ocasión de robo " del que fue víctima el docente Enrique Oscar Barderi (40) el 26 de agosto de 2022, cuando volvía a su casa en San Justo luego de hacer algunas compras en el Mercado Central.

El subcomisario también hirió a Tobías Valdez (19), quien recibió un tiro en el pecho que salió por la espalda. El joven salió corriendo y una cámara de seguridad lo registró cuando se pegó un balazo en la boca con una pistola Glock calibre 11.25 que le causó la muerte.

"Se vio malherido, y en la idea de que ' antes que me mate un policía, me mato yo ', y se suicidó", dijo un investigador a Clarín . Al lado del cuerpo, encontraron la vaina servida y el arma al lado de su mano derecha. Tenía antecedentes por "robo agravado" .

Otros dos integrantes de la banda lograron escapar y son buscados por la Policía, luego de encontrar abandonado el Peugeot 208 en el barrio Villegas. Había sido robado el miércoles en Laferrere.

El fiscal Adrián Arribas , de la UFI Temática Homicidios de La Matanza, investiga el caso y dispuso que la Policía Federal tome intervención en las pericias ya que Pacheco pertenece a la Policía bonaerense.

Por lo pronto, no hubo ninguna acción contra el agente policial ya que se considera que actuó en defensa propia.

El lunes 1° de junio a la noche, el comisario Diego Fernando Ponce (46) esperaba a su hija adolescente que saliera de su clase de inglés en la calle Apipé al 5900 de González Catán.

Allí fue asaltado por motochorros que le pegaron dos balazos y lo mataron, llevándose su arma reglamentaria.

Poco después, uno de los asesinos fue al Hospital Paroissien por una herida de bala en el abdomen. Alexis Emanuel Lobo, de 19 años, terminó detenido.

Lo increíble es tenía tobillera electrónica por robo y estaba esperando el juicio en su casa.

A las 7 de la mañana del martes 2 de junio, el remisero Lucas Ezequiel Olivera (39), chofer de Uber, fue asesinado por ladrones que lo asaltaron cuando llegó a buscar a su pasajero, un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Ocurrió en la calle Zinny al 3200, en Rafael Castillo.

Herido de bala, Olivera pudo manejar unos metros hasta pedirle ayuda a su pasajero que, finalmente, tuvo que manejar para trasladarlo al centro de salud más cercano, donde falleció.

Fuente: Clarín