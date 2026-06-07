Cuatro años en la costa: la vida del Indio Solari en Valeria del Mar antes de los Redondos

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Tras conocerse la muerte de Carlos "Indio" Solari a los 77 años, volvieron a circular distintas entrevistas y relatos que repasaban momentos poco conocidos de su vida. Entre ellos, una historia que lo vinculó directamente con la costa atlántica y con General Madariaga.





En una de sus últimas entrevistas públicas, el músico recordó cómo fue su relación con su familia y las diferencias que existían con su hermano, quien había seguido una carrera militar. Mientras uno cumplía con las expectativas tradicionales de la época, él transitaba un camino completamente distinto.





Solari relató que en aquellos años debió abandonar La Plata para evitar continuar con el servicio militar obligatorio. Su destino fue Valeria del Mar, una localidad que por entonces tenía calles de tierra y escasa urbanización. Allí se instaló llevando consigo gran parte de sus libros.





Con el paso del tiempo, esa biblioteca terminó generando un inesperado acercamiento con su padre, quien comenzó a leer algunos de esos ejemplares y a interesarse por temas poco habituales. Según recordó el propio músico, aquello modificó parte de la dinámica familiar.





La decisión de alejarse de La Plata también estuvo vinculada a su experiencia dentro del Ejército. Durante su paso por el servicio militar fue destinado a un área de Inteligencia de Operaciones debido a sus habilidades para el dibujo. Su tarea consistía en actualizar tableros con símbolos utilizados para planificar la distribución de efectivos ante distintos escenarios.





Con el tiempo, contó que comenzó a modificar esos esquemas por aburrimiento, agregando símbolos inventados que nada tenían que ver con la planificación original. Entre ellos recordó un supuesto triángulo negro que, según su propia creación, indicaba el envío de monjas a determinados lugares.





Cuando decidió abandonar el servicio militar, evitó enviar la notificación desde Pinamar porque consideraba incómodo justificar una enfermedad estando en un balneario. Por eso viajó hasta General Madariaga y desde allí remitió el telegrama informando que no podía regresar a su destino.





Años más tarde también relató ese episodio en su autobiografía, donde explicó que la situación dentro del cuartel se había vuelto cada vez más compleja y que decidió marcharse hacia la costa. Comenzó entonces una etapa de varios años en Valeria del Mar, donde trabajó en un pequeño hotel, administró una panquequería y desarrolló distintas actividades vinculadas al turismo.





Durante esa época también realizó algunas de sus primeras grabaciones caseras utilizando elementos muy precarios. Décadas después, recordó haber encontrado cintas de aquellos años con canciones registradas cuando todavía estaba lejos de imaginar el lugar que ocuparía en la historia del rock argentino.