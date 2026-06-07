La emoción de una fanática del Indio Solari durante el velorio en Avellaneda: “Es una leyenda”

La mañana del domingo en Villa Domínico arrancó distinta. Desde temprano, una marea de gente empezó a formar una fila interminable frente al Polideportivo José María Gatica . Nadie quería quedarse afuera del último adiós al Indio Solari , el ídolo que marcó a fuego la historia de la música argentina.

Entre los miles que peregrinaron hasta Avellaneda, una fanática de 18 años , con la voz quebrada, resumió en diálogo con TN lo que sienten muchos: “ Es muy importante para mí y mi familia, nos acompañó en todo momento . En sus canciones estuvo en cada viaje, cuando tomamos mates, cuando estábamos tristes, contentos o enojados...“.

“Es una leyenda. Crecí con un papá ricotero, escuchando sus canciones. Siempre soñé con ir a ver al Indio . Saber que no voy a poder cumplirlo, se me destroza el corazón”, agregó.

La despedida al Indio arrancó a las 10 de la mañana, pero la vigilia venía de antes. Desde la cuenta oficial del músico, la familia compartió un comunicado para los los fanáticos: “ Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera, dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas ”.

En el mismo mensaje, la familia del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota aseguró: “ Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós ”.

“ Mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros ”, remarcaron.

El objetivo es que todos puedan despedirse de su ídolo. Por eso, la familia adelantó que el velatorio se mantendrá abierto “ hasta que haga falta ”.

La muerte del Indio Solari, a los 77 años , sacudió al país entero. La autopsia preliminar indicó que la causa fue un ACV no traumático . Apenas se conoció la noticia, los homenajes se multiplicaron en redes sociales y en las calles.

Fuente: TN