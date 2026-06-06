El segundo detenido por el caso de Agostina conocía a Barrelier desde hacía 10 meses y le alquilaba una pieza

Eduardo Javier Medina Allende, el abogado defensor del segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega , aseguró que su defendido y Claudio Barrelier se conocen “hace 10 meses” por su afición al club Instituto.

“Mi defendido sólo conocía hace 10 meses a Barrelier . Habían entablado una amistad porque los dos eran hinchas del club Instituto de Córdoba y salían a tomar algo, se juntaban”, señaló el letrado.

Además, Medina Allende aseveró que su representado estaba viviendo en la casa del barrio Cofico porque Barrelier se lo ofreció. Fassetta vivía con su hermano, pero “tuvo una discusión” con él y “decidió irse a vivir solo”. Cuando comentó en una reunión que buscaba un lugar para alquilar, Barrelier le dijo: “Tengo una habitación, si querés, la ocupás vos, mientras encontrás”.

Según informó el abogado defensor, Osvaldo Fassetta “tenía unos horarios complicados” porque trabajaba en un kiosco desde las 21 hasta las 6 de la mañana y hacía changas. “El poco tiempo que estaba en la casa estaba durmiendo o descansando”, señaló.

El sábado 23 de mayo, la fecha en que Agostina Vega fue vista por última vez, Fassetta se despertó al mediodía y acompañó a Barrelier a la cancha, donde estaban Agostina, su madre y su hermano.

Luego, se fueron a un cumpleaños y alrededor de las 21:30, Fassetta “se va a atender el kiosco”, indicó el letrado, y agregó: “También va Barrelier al kiosco, pero lo fue a buscar un Volkswagen oscuro, gris, y le dijo a mi cliente que tenía algo que hacer . Apenas llegaron, no habrá pasado más de media, hora y se fue”.

Al terminar su jornada laboral el domingo en la mañana, Fassetta habló con Melisa , la madre de Agostina, quien estaba “muy intranquila” porque había desaparecido, entonces el hombre “decide acompañarla” a radicar la denuncia, señaló el abogado.

Después, Fassetta volvió a la casa de Barrelier con otro amigo y ambos se quedaron “tomando una cerveza y hablaron unas tres horas”. Pero cuando entró a su habitación, ubicada cerca de la puerta de entrada, Fassetta notó algo que le llamó la atención: el acolchado gris con que dejó cubierta su cama había sido reemplazado por uno blanco.

El abogado de Osvaldo Fassetta detalló que su defendido conoce a Melisa por Barrelier , ya que era “una conocida del grupo que frecuentaban muy seguido” y los dos últimos eran “muy cercanos”.

E insistió: “Mi cliente en ningún momento obstruyó o quiso dilatar o sembrar otro camino para distraer a la mamá de Agostina”.

Por otro lado, se refirió al llamado del número desconocido que recibió Melisa. “La abuela de la nena dice que en un llamado de un número oculto, escucha una voz distorsionada que ella relaciona con la voz de mi cliente , pero no tenemos un elemento de prueba porque es una llamada de un número anónimo. No hay forma de probar eso”, remarcó.

Osvaldo Fassetta fue detenido el jueves en la noche, horas después de conceder varias entrevistas a la prensa, y fue imputado por “encubrimiento agravado”. Por el momento, Medina Allende aseguró que no tendrá acceso al expediente hasta que Fassetta declare, por lo que desconoce cuáles son las pruebas que la Fiscalía tiene en su contra.

Fuente: TN