Desesperada búsqueda de una adolescente de 14 años que desapareció hace dos días en Córdoba

La preocupación crece en Córdoba por la desaparición de Alma Celeste Britos , una adolescente de 14 años que permanece desaparecida desde el jueves. Ante la falta de noticias sobre su paradero, la Justicia provincial activó un pedido de búsqueda y solicitó la colaboración de la comunidad para obtener información que permita localizarla.

El caso es investigado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que difundió durante las últimas horas una alerta pública con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda, a días del femicidio de Agostina Vega en la misma provincia .

Las autoridades indicaron que la joven fue vista por última vez el jueves en el bar El Ruedo , ubicado en la esquina de las calles 27 de Abril y Obispo Trejo, en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

Desde entonces, sus familiares no volvieron a tener contacto con ella y desconocen dónde podría encontrarse . La adolescente tiene domicilio en barrio Santa Isabel, en la zona sur de la capital cordobesa, y su ausencia generó una fuerte preocupación tanto en su entorno como entre los investigadores que trabajan para reconstruir sus últimos movimientos.

Uno de los obstáculos que enfrenta la investigación es la falta de precisiones sobre la vestimenta que llevaba puesta la menor al momento de desaparecer . Ese dato resulta clave para revisar cámaras de seguridad y registros fílmicos de la zona, por lo que los investigadores recopilan testimonios y evidencias que permitan avanzar en la reconstrucción de las horas previas a su desaparición.

A medida que pasan las horas, la difusión pública del caso se transformó en una herramienta central para intentar obtener pistas. Por ese motivo, las autoridades apelaron a la colaboración ciudadana y pidieron que cualquier persona que haya visto a la adolescente o tenga información relevante se comunique de inmediato con los organismos judiciales.

La desaparición de menores genera una activación de protocolos de búsqueda en todo el país. En estos casos, las primeras horas son determinantes para reunir datos que permitan orientar la investigación.

Mientras tanto, familiares y allegados aguardan novedades con angustia y mantienen la esperanza de que la adolescente sea encontrada sana y salva.

El Ministerio Público Fiscal solicitó que cualquier información vinculada con Alma Celeste Britos sea aportada a la Unidad Judicial N.º1, ubicada en Balcarce 251, barrio Centro de la ciudad de Córdoba.

Fuente: TN