El pronóstico del tiempo en la primera semana de invierno: mañanas frías y nada de lluvia en el AMBA

El invierno está entre nosotros. Lo dice el calendario, pero sobre todos los gorros, bufandas y camperas que se adueñaron del paisaje urbano. El fin de semana trajo temperaturas muy bajas al AMBA y así seguirá el clima según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , que anticipa una semana con mañanas muy frías, pero sin lluvias .

Este lunes 22 de junio el termómetro arrancó con un piso de 7 grados, que acompañó a los que arrancaron temprano camino al colegio o al trabajo. Así se mantuvo ya entrada la mañana, mientras la sensación térmica bajaba dos grados hasta los 5 .

¿Cómo estará el clima cuando a las 14 empiece el segundo partido de la Selección Argentina de Lionel Messi en el Mundial 2026? Se esperan unos 13 grados , en lo que será el pico térmico del día. Para la noche, el termómetro volverá a bajar a los 9.

El tiempo seguirá con una tónica bastante parecida, con mínimas de entre 5 y 6 grados entre martes y viernes , y la posibilidad de que la sensación térmica haga aún más difícil salir de la cama.

Las máximas también mantendrán la timidez térmica de esta época del año y apenas tocarán los 11, 12 o 13 grados según el día. A abrigarse que es invierno nomás.

El pronóstico del SMN no prevé lluvias al menos hasta el domingo, así que será una racha de días ideal para lavar y secar todo lo que no se pudo en las semanas previas. Sol habrá de a ratos, ya que el cielo estará mayormente nublado.

La segunda buena es que el fin de semana habrá una mejora térmica y quienes quieran disfrutar del sábado al sol podrán hacerlo, ya que por la tarde el termómetro llegará a los 16 grados . Para esta época del año, un oasis.

Este lunes hay varias provincias del oeste y norte del país que están bajo alerta amarilla por frío extremo emitida por el SMN.

La advertencia afecta el noroeste de Neuquén, sur y centro de Mendoza, norte de San Luis, oeste de Córdoba, norte de San Juan, todo La Rioja y Tucumán y el sudeste de Jujuy.

Este nivel de alerta prevé temperaturas que pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Durante la jornada de hoy también se esperan fuertes vientos en La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. En esta provincia, además, hay avisos por Zonda.

En tanto, se anticipa el desarrollo de fuertes tormentas en todo el territorio de Misiones.

En todos los casos, el SMN emitió una alerta amarilla, por posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Fuente: Clarín