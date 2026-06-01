El kirchnerismo agita la esquina del departamento de Cristina Kirchner, a días de cumplirse un año de su condena y prisión domiciliaria

El miércoles 10 de junio se cumplirá un año desde que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner por administración fraudulenta, en el caso Vialidad. Ocho días después de aquel fallo, el 18 de junio de 2025, inició su prisión domiciliaria. Con esa fecha aproximándose, el kirchnerismo agita a diario, desde hace casi un mes, la esquina de San José 1111 y Humberto Primo, donde se ubica la propiedad de la actual titular del Partido Justicialista.

Delegaciones de municipios bonaerenses, junto con dirigentes cristinistas y representantes de sectores como el educativo, el sanitario y el de los jubilados, se congregan todas las tardes y aguardan que Cristina Kirchner salude desde el balcón .

El despliegue diario del kirchnerismo en San José 1111 se reproduce todas las tardes al menos desde el 12 de mayo , cuando se realizó la marcha universitaria que tuvo como principal consigna el pedido al Gobierno de que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Luego de la movilización a Plaza de Mayo, se acercaron militantes universitarios a la esquina del departamento de la expresidenta bajo la consigna “Universitarios con Cristina”.

Al día siguiente de la actividad universitaria fue el turno de una charla frente al departamento de la exvicepresidenta de Alberto Fernández . Se denominó “Cristina inocente. Mafia judicial o democracia” y la llevaron adelante, desde las 17, los diputados Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley , junto al abogado Federico Paruolo . Estuvo entre los presentes el exsecretario Legal y Técnico del kirchnerismo, Carlos Zannini .

El jueves 14 de mayo, con la presencia de dirigentes como Juan Martín Mena (ministro de Justicia bonaerense) y Fernanda Raverta (senadora provincial bonaerense), se desplegó sobre la calle una actividad con postas históricas, estampado de remeras, clases de danza y partido de fútbol. Comenzó alrededor de las 17.30 y se convocó bajo el mensaje “Cristina, sabemos por qué te persiguen” .

El viernes 15 de mayo fue el turno del primer municipio que llevó militantes. “Lomas con Cristina” fue la denominación de la jornada que protagonizaron militantes de Lomas de Zamora frente al domicilio de la expresidenta. Daniela Vilar , ministra de Ambiente bonaerense, referente de La Cámpora en Lomas y esposa del intendente local, Federico Otermín , participó de la jornada, en la que se presentó una orquesta de Villa Fiorito, que interpretó el Himno Nacional y una canción en homenaje a Diego Armando Maradona .

El fin de semana del 16 y 17 de mayo no se comunicaron actividades frente al departamento de Cristina Kirchner. La agenda se volvió a activar el lunes 18, con la jornada “Las villas con Cristina” , que se superpuso con una convocatoria en la misma esquina por el Día de la Escarapela. Esa tarde, se llamó, entre otras propuestas a bailar El Pericón.

El kirchnerismo de Avellaneda fue el sector que movió militantes el martes 19 de mayo hasta San José 1111 y Humberto Primo. “Con Cristina liberada, de San José a la Rosada”, escribieron en el asfalto los manifestantes esa tarde.

El miércoles 20, convocaron a la concurrida esquina de Constitución simpatizantes cristinistas de Florencio Varela y de Berazategui . Ese mismo día, el fotógrafo Pablo Grillo se acercó a tomar fotos de la expresidenta, cuando salió a saludar desde el balcón, como lo hace cada día que una de estas actividades se desarrolla frente a su departamento. También ese miércoles, se acercaron militantes del sector sanitario, que respondieron a la convocatoria “La salud con Cristina”, luego de participar, esa misma jornada, de una marcha federal de la salud.

El 21 de mayo, fue el turno de “Jubilados con Cristina” . Desde las 16, se concentraron para apoyar a la expresidenta jubilados y pensionados porteños.

El viernes 22 de mayo, se realizó una actividad protagonizada por el kirchnerismo de La Plata. Al día siguiente, se acercaron los militantes kirchneristas de Lanús, con la presencia de grupos musicales como la banda de reggae Chala Rasta. En estas dos jornadas, se pudo ver a funcionarias alineadas con Cristina como Florencia Saintout (presidenta del Instituto Cultural bonaerense) y Raverta. Se desplegó, además, una muestra fotográfica de Pablo Grillo , quien, junto a su padre, visitó a Cristina en el departamento de San José 1111.

Para la celebración histórica del lunes 25 de Mayo se organizó frente a la propiedad de la expresidenta la jornada “Liberar a Cristina para liberar la Patria” , desde las 15.

El martes 26 por la tarde, la rutina del barrio de Constitución se sacudió con otra manifestación sectorial de apoyo a la expresidenta. Fue “Educación con Cristina” , para la que se desplegaron una orquesta juvenil y “stands de políticas educativas” del kirchnerismo.

El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro fue uno de los dirigentes que se acercaron a San José 1111 el miércoles 27 de mayo. Oriundo de Mercedes, participó de la convocatoria “El Oeste con Cristina”, en la que confluyeron militantes de ese distrito, de Luján y de General Rodríguez. Estuvieron presentes los intendentes de los tres municipios: Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Leonardo Boto (Luján) y Mauro García (General Rodríguez).

El jueves 28 se anunció “El interior con Cristina”, desde las 16. En provincias como La Pampa y Santa Cruz , los referentes provinciales del kirchnerismo organizaron encuentros en apoyo a la expresidenta.

El viernes 29, el senador Mariano Recalde y la diputada Raquel “Kelly” Olmos encabezaron “El peronismo de la ciudad de Buenos Aires con Cristina”. Esa tarde participaron, además, el legislador porteño Alejandro “Pitu” Salvatierra y la diputada Paula Penacca .

El sábado 30 de mayo, el kirchnerismo de Hurlingham, donde gobierna el camporista Damián Selci , se hizo presente en San José 1111. En su despliegue, proyectó luz rosada sobre la fachada del departamento y, en otros momentos, leyendas como “AUH”, “La jubilación más alta de América Latina”, “YPF”, “Matrimonio igualitario” y “Un país en serio”, entre otras.

Este lunes por la tarde, en tanto, fue el turno del kirchnerismo de Morón, identificado con el exintendente Martín Sabbatella . Esta comitiva cristinista realizó actividades enmarcadas en la consigna “Circo Py”, con las que buscaron criticar a la Justicia Federal. Pusieron en marcha un despliegue paródico “del circo judicial”, según calificaron desde el sector a LA NACION . Hubo malabaristas, payasos y titiriteros.

El 10 de junio, cuando se cumplirá el primer año de la confirmación definitiva de la sentencia contra Cristina Kirchner, habrá otra manifestación frente a su departamento. Hasta ese día se repetirían las actividades en el lugar. La prisión efectiva de la expresidenta comenzó el 18 de junio de 2025. Un año y dos días después, el 20 de junio, el cristinismo hará un banderazo en Parque Lezama , con una posterior caminata hasta San José 1111.

Fuente: La Nación