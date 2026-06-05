El Gobierno intentó comunicarse con la familia del Indio Solari para organizar el funeral en Tecnópolis: “No hemos tenido respuestas”

Minutos antes de las 20, el Gobierno de Javier Milei salió a informar que estaba intentando comunicarse con el abogado de la familia del Indio Solari para ponerse a disposición y organizar el funeral del músico. "No hemos tenido respuesta", dijo Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional y adelantó que podrían proponer el predio de Tecnópolis .

Tanto ella como el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , trataron de contactarse con un allegado a la familia para coordinar el velorio del músico.

"El teléfono que tenemos es de una persona cercana, no de la familia directa sino un abogado, el teléfono con el que nos estamos tratando de comunicar. Tanto la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, como Manuel (Adorni) y en mi caso, hemos estado intentando comunicarnos primero para ponernos a disposición, para saludar y en segundo lugar, respetando la decisión de la familia, queremos saber dónde piensan o como es que quieren definir el lugar del velatorio y nosotros acompañar en lo que se necesita y colaborar en lo que haya que colaborar. No hemos tenido respuesta", dijo Monteoliva, en diálogo con A24 .

"Nosotros lo que decíamos es evaluar con la familia posibles lugares, dijimos Tecnópolis porque tiene distintos accesos. En la tarde tuvimos consultas de parte de las provincias nos preguntaron si teníamos información, por si venían micros desde las provincias con personas. Se pensó en un lugar donde los micros puedan llegar, donde pueda haber un ingreso y una salida organizada de personas. Pero no tenemos ninguna definición", remarcó la ministra de Seguirdad.

"La definición es conjunta con la familia", remarcó Monteoliva. Durante la entrevista, el periodista Eduardo Feinmann le leyó una información sobre la posibilidad de que el velatorio se haga en el estadio de Racing Club, en Avellaneda, y la ministra respondió que no estaba informada.

Según supo Clarín , pese a algunas versiones que circularon a primera hora de la noche, aún no estaba confirmado que el funeral fuera a realizarse en el estadio de Racing. "La familia aún no tomó una decisión", le dijeron a este diario.

Durante la tarde también surgió la posibilidad de que se realice en la cancha de Boca Juniors, club del cual Solari era hincha, además de la buena relación con el presidente de la entidad, Juan Román Riquelme, pero la versión no avanzó.

"Ahora estamos con el operativo en Plaza de Mayo, se está articulando con Ciudad, está todo tranquilo. Esa es la idea. El lugar del velatorio depende de la definición de la familia. Yo puse un mensajito, Manuel también, Karina también. Estamos esperando alguna respuesta para colaborar", apuntó Monteoliva.

Cuando la ministra fue consultada sobre la versión de Tecnópolis, el predio nacional en el municipio de Vicente López, sobre la Avenida General Paz, la ministra reconoció que era una posibilidad que evalúan dentro del Gobierno, pero que lo debe definir la familia del cantante.

" Tecnópolis puede ser un lugar , porque tiene distintos accesos. Las provincias nos preguntaron si teníamos información, por si venían micros desde las provincias. Se pensó en que pueda haber una salida e ingreso de personas organizada", añadió Monteoliva.

Quien también habló del ofrecimiento de Tecnópolis fue Leonardo Cifelli , el secretario de Cultura de la Nación. "Tiene 50 hectáreas, es muy grande. El año pasado Tini Stoessel hizo el 'Tinipalooza', con cinco escenarios. El predio está disponible, pero decide la familia", dijo el funcionario.

Más temprano, Unión por la Patria le había pedido a Martín Menem que el funeral fuera en el Congreso de la Nación, pero el presidente de la Cámara de Diputados negó la solicitud ya que, remarcó, "no cumple con las condiciones necesarias".

Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida. Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas…

"Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud", respondió Martín Menem pasadas las 16.

"Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado", acotó el presidente de la Cámara de Diptuados.

Fuente: Clarín